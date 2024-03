​Elektrische KGM Torres EVX gooit meteen hoge ogen

Klaar om de wildernis in te gaan. Maar dan alleen virtueel. Vierwielaandrijving, sperdifferentieel en andere terreinwaardige functies zijn niet aan de Torres EVX besteed. Maar het oog is een van de belangrijkere spelers in een aankoopproces en op het visuele aspect scoort de Torres EVX hoog wanneer je ‘in’ bent voor een stoere SUV die je vooral over het asfalt zult sturen.

Hoewel tientallen Chinese merken de automarkt volstorten met nieuwe modellen zijn er ook nieuwe merken die niet uit het land van de lange muur komen. Neem het Zuid-Koreaanse bedrijf KG. Dat kocht het eveneens Koreaanse SsangYong over en komt nu met de eerste auto naar Nederland: de elektrische SUV KGM Torres EVX. Een stoere verrassing, zo noteerden we tijdens de eerste rijtest in Istanbul.

Koffie in middle of nowhere

Het visuele stoerheidsgehalte van de auto levert meteen mooie dromen op: daktent er op en gaan. Er is zelfs een mogelijkheid om in the middle of nowhere en omstreken de auto elektriciteit terug te laten leveren voor het aansluiten van een je 220 Volt koffiemachine, telefoon- en laptopladers, de televisie of het verlichten van je daktent. Of je caravan, want de elektro-auto trekt tot maar liefst 1.500 kilogram (geremd) en dat is nog steeds best uniek in EV-land. Een reden temeer waarom de auto – zeker in caravan minnend Nederland – hoge ogen kan gaan gooien.

De Torres heeft overigens ook brandstofbroertjes, maar die zullen we niet snel tegenkomen op Nederlands kenteken: de motoren hiervan zitten te hoog in de CO2-uitstoot waardoor ze in het Nederlandse belastingregime te duur worden om concurrerend in verkoopprijs te zijn. De EVX daarentegen heeft echter heel veel in huis om juist wel heel concurrerend te zijn. De prijs laat nog even op zich wachten, maar de importeur verwacht in elk geval een vanafprijs die nog mee kan dingen naar de subsidie voor elektrische auto’s. Dit betekent een prijs onder de subsidiegrens van € 45.000, waarbij de importeur aangeeft zelfs bij de 40 mille in de buurt te willen blijven. Waardoor hij extra interessant wordt particulieren die op zoek zijn naar een ruime auto.

Familieauto en taxi pur sang

Dankzij de flinke afmetingen (4.715mm breed, 1.890 mm breed en 1.725 mm hoog) biedt de Torres EVX een enorme hoeveelheid binnenruimte. Als gezinsauto lijkt hij dan ook amper te kloppen: de been- en hoofdruimte achterin is zelfs voor volwassenen heel riant en dan komt daar nog een meer dan formidabele kofferruimte bij: ruim 700 liter onder de hoedenplank, zelfs 839 liter wanneer de bagagebodemplaat een etage lager wordt gelegd. Met de achterbank omlaag en tot het plafond is er zelfs maximaal bijna 1.700 liter voorhanden. De importeur verwacht daarom dat vanwege die been- en bagageruimte met name taxibedrijven poolshoogte komen nemen bij de KGM-dealer.

Waarbij de taxibedrijven dan meteen hetzelfde verhaal krijgen te horen als alle andere gegadigden: met de actieradius zit het – op papier – ook snor. Volgens de fabrikant laat de Torres EVX in de mix (stad, buitenweg en snelweg) op één stroomlading 462 km onder zich doorglijden. Rij je er alleen in de stad mee, zoals die eerder genoemde taxibedrijven vaak doen, dan zou zelfs 635 km mogelijk moeten zijn. Echter, dit moet de praktijk nog uitwijzen. Tijdens de eerste rij-impressie was er geen mogelijk om de proef op de som te nemen.

Moet je laden, dan gaat dat redelijk snel: met een 3-fase 11 kW lader (veel straatladers bieden dit minimaal) hangt ie 9 uur aan de stekker om de 73.4 kWh batterij van 0 naar 100 procent te laden. Snelladen kan tot maximaal 120 kW, volgens de specs in de brochure. Tijdens de introductie rekende chef R&D Jea-Hoan Kim van KGM echter voor dat 150 kW een meer realistische laadsnelheid is. Dat zou betekenen dat hij nog sneller van 0 naar 80 procent laadt dan de opgegeven 37 minuten. Mits de snellader minimaal de genoemde 150 kW levert.