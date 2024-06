Het EK Voetbal is ondertussen steeds meer een Chinees feestje

Chinese automerken in Europa

Deze verschuiving komt overeen met de bredere trend van Chinese automerken die hun intrede doen in de Europese markt. BYD, dat nu een van de officiële partners is van het EK, speelt een sleutelrol in deze transitie. NIO, Zeekr, Omoda, Lynk & Co, Xpeng en Volvo hebben het nakijken nu BYD meer en meer zijn spierballen laat zien. De aanwezigheid van Chinese sponsors onderstrepen de ambitie uit Azië om niet alleen als fabrikanten van consumentenelektronica en e-commerce, maar ook als prominente spelers in de automobielindustrie erkend te worden. Kijk ook naar HiSense en Alipay+, het betaalplatform van Alibaba-oprichter Jack Ma, die in 2018 al een 8-jarige sponsordeal heeft gesloten met de UEFA.

Duidelijk is dat aanwezigheid van deze Chinese bedrijven bij het EK Voetbal 2024 nog maar eens benadrukt dat het landschap van mondiale merkstrategieën sterk aan het veranderen is. We zien dit overigens ook al jaren bij de grote technologiebeurzen en events zoals de CES in Las Vegas, het Mobile World Congres in Barcelona en de IFA in Berlijn. Net zoals de eerde genoemde Aziatische bedrijven zoals Nissan en Sony via voetbaltoernooien de markt wisten te veroveren, zijn het nu Chinese merken die hun stempel nog meer drukken op de Europese evenementen. Het EK Voetbal lijkt inmiddels een perfect platform om hun producten en diensten aan miljoenen voetbalfans over de hele wereld te presenteren.

Het EK-Voetbal laat duidelijk zien hoe Chinese merken voortdurend streven naar nieuwe manieren om hun bereik en invloed in Europa (terwijl de mondiale voetbalwereld meekijkt) uit te breiden.

(c) afbeeldingen eigendom UEFA