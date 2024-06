Het EK Voetbal zie je in UHD-beeldkwaliteit bij Ziggo

Alle klanten van Ziggo kunnen het EK voetbal vanaf de eerste wedstrijd op 14 juni in Ultra-HD (UHD) zien. Voor dit toernooi heeft de provider namelijk NPO 1 UHD beschikbaar, voor klanten van Ziggo, te vinden op kanaal 999. UHD geeft een intensere kijkervaring dan HD. Bij dezelfde resolutie (minimaal 1080p) geeft het beeld een rijker contrast en groter kleurenpalet. Eerder was ook al het WK voetbal van 2022 in UHD te zien.

NOS Live app

Nieuw is de NOS Live app die Ziggo als eerste provider van Nederland sinds dinsdag 4 juni standaard aanbiedt in het menu van de Mediabox Next of Next Mini. Klanten met zo’n mediabox kunnen de app vinden in het menu naast de apps van bijvoorbeeld Netflix, Videoland en NPO Start, en via kanaal 160. De app biedt meerdere volwaardige livestreams tegelijk, zodat sportliefhebbers zelf kunnen kiezen welke sport ze zien. Tijdens de Olympische Spelen biedt de NOS via de NOS Live app één extra kanaal aan. Daar kunnen kijkers terecht voor een sport die op dat moment niet op televisie te zien is. Daarnaast kunnen kijkers met de nieuwe momenten-functie hoogtepunten of andere belangrijke momenten uit een live-uitzending eenvoudig terugkijken.

Ziggo GO

Klanten van Ziggo kunnen deze zomer ook topsport kijken via Ziggo GO op hun smartphone, tablet of laptop. Daar vinden ze alle tv-kanalen en kijken ze naar hun favoriete programma’s én sporten waar en wanneer ze willen. Met Ziggo GO is elk scherm een tv. Klanten kunnen een uitzending pauzeren, tot zeven dagen terugkijken en tot vierhonderd uur opnemen. Of ze nu thuis, onderweg of op vakantie zijn, ze hoeven geen wedstrijd te missen.

Ziggo Sport Free

Gedurende de zomer is er op Ziggo Sport (kanaal 14) en via het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal (o.a. bij Ziggo, KPN en Odido) ook veel andere sport te zien, waaronder veel racen (MotoGP, INDYCAR, NASCAR, Formule E), het populaire Ziggo Sport Race Café, Wimbledon, het Libema Open (tennis), het KLM Open (golf), de US PGA Tour (golf) en de Diamond League (atletiek). Sportliefhebbers zonder Ziggo of Ziggo Sport Totaal kunnen tot en met 1 juli alle wedstrijden en sportprogramma’s van kanaal 14 kijken met een gratis Ziggo Sport Free account via de Ziggo GO app op smart tv, tablet en smartphone. Iedereen kan zich eenvoudig aanmelden en vervolgens de Ziggo GO app downloaden.

De sportzomer van 2024

Er staat ons een heerlijke sportzomer te wachten, met hopelijk veel Nederlands succes! Maar waar zijn al die grote wedstrijden en belangrijke toernooien eigenlijk te zien? Hieronder zie je het complete overzicht: