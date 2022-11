WK Voetbal Qatar - Wat is NPO UHD en wat heb je eraan?

Vorig jaar kwam Ziggo op de valreep van zijn Formule 1-rechten nog met een upgrade: klanten die een bepaald abonnement hadden konden rekenen op formule 1-beelden in 4K. Nu doet Ziggo eenzelfde trucje, maar dan met het het WK: het is de tweede provider in Nederland die NPO UHD introduceert, speciaal voor het wereldkampioenschap voetbal. Dit is wat dat precies inhoudt.

NPO UHD zendt namelijk uit in 1080p50/HDR en daarvoor heb je een 4K-televisie nodig. Het is niet voor het eerst dat Ziggo met een UHD-zender komt, want er bestaat ook al ESPN UHD, wat ook een zender is in het teken van sport. De bandbreedte die NPO UHD gebruikt is 15,5 Mbps en vraagt dus iets meer van je verbinding dan andere zenders. Het wordt ook wel nep-4K genoemd, omdat het niet echt 4K is. In andere landen wordt het wereldkampioenschap voetbal in 4K op 2160 pixels uitgezonden, wat meer detail zou bieden.

Heb je een Ziggo-abonnement en ga je naar kanaal 999, dan vind je het vanzelf: NPO UHD. UHD staat voor Ultra High Definition. Het is een zender die speciaal in het leven is geroepen voor het voetbal en waarop je de WK-wedstrijden in een betere beeldkwaliteit kunt zien. Je hoeft er geen speciaal abonnement voor te hebben, maar je hebt wel de juiste televisie nodig om alles uit deze zender te kunnen halen.

Beste kijkervaring?

Ziggo zegt de beste kijkervaring te willen bieden, maar toch is het naast KPN de enige provider die NPO UHD aanbiedt. Verschillende providers zeggen geen interesse te hebben in NPO UHD, omdat het een te klein verschil zou zijn in beeldkwaliteit. Dat stelt bijvoorbeeld Caiway. Voor T-Mobile zou het technisch gezien een te grote onderneming zijn om het WK-kanaal mogelijk te maken, omdat het geen 4K-decoders aanbiedt. In eerste instantie was het wel de bedoeling dat T-Mobile en Delta (Delta en Caiway) mee zouden doen, maar ze zijn uiteindelijk toch afgehaakt. Canal Digitaal wilde wel meedoen, maar dacht dat het in 4K was. Toen het hoorde dat dat niet het geval was, besloot het zich terug te trekken.

Misschien wel slim, want NPO schijnt zijn ultra-uitzendingen niet op orde te hebben. Technisch gezien ontstaan er diverse problemen met zowel het beeld als het geluid op NPO UHD. Dat zou vooral komen omdat de technieken HDR en WCG2020 niet helemaal lekker samenwerken. Het beeld wordt hierdoor of te licht of te donker. Je kunt morrelen aan je HDR-instellingen wat je wil: het heeft geen zin en ligt echt bij die technologieën die toch niet zo lekker samenwerken. Qua geluid schijnt het publiek in het stadion bijna niet hoorbaar te zijn en zitten er sowieso wat haperingen in. Niet ideaal als je je wil onderdompelen in de actie van het WK-voetbal in Qatar.