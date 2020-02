Apple start met online verkoop in India

Apple zal vanaf Q3 dit jaar beginnen met de online verkoop in India, nét iets later dan werd verwacht door insiders. Apple liet in augustus vorig jaar al weten dat het India graag wilde bedienen met dezelfde koopervaring die Apple-klanten in andere landen krijgen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om in het eerste kwartaal van dit jaar de online verkoop te starten, maar die deadline werd dus niet gehaald.

Volgens bronnen zou Apple CEO Tim Cook een reis naar India plannen om de lancering officieel aan te kondigen.

Apple Store in Mumbai

De eerste fysieke winkel in India, die zich in Mumbai bevindt, is ook vertraagd en zal mogelijk pas volgend jaar klaar zijn.

India, de op een na grootste smartphonemarkt ter wereld, versoepelde vorig jaar de inkoopregels voor single-brand retailers, waardoor bedrijven als Apple online winkels kunnen openen voordat ze zich toeleggen op fysieke locaties.

Momenteel verkoopt Apple zijn producten in India via retailpartners en e-commerceplatforms zoals Amazon India, Flipkart en Paytm Mall.

Q4 2019

Apple boekte dinsdag een recordomzet van $ 91,8 miljard voor het laatste kwartaal van 2019. Volgens Cook hebben de uitstekende resultaten in India daar aan bijgedragen.

Woensdag meldde onderzoeksbureau Canalys dat Apple in het vierde kwartaal van 2019 bijna 925.000 iPhones heeft verkocht in India, 200% meer dan een jaar eerder.

Vooral de iPhone 11 mét recent geïntroduceerde financieringsopties blijkt voor Indiërs een onweerstaanbare propositie.

De meeste iPhone-modellen zijn echter te duur voor de gemiddelde Indiër, aangezien India flinke invoerbelastingen heft op in het buitenland geproduceerde Apple-producten.

Om dat te omzeilen, begon Apple in 2018 met de assemblage van iPhone 7-modellen in India. Met hulp van het in Taipei gevestigde Foxconn is Apple sindsdien begonnen met het assembleren van nieuwere generatie iPhones zoals de XR. Deze lokaal gefabriceerde handsets zijn relatief goedkoop en concurreren goed met modellen van Samsung en OnePlus.