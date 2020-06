Amazon aast op een belang van $2 miljard in de Indiase telco Bharti Airtel

Volgens Reuters is Amazon in gesprek met het Indiase telecombedrijf Bharti Airtel om zich voor ten minste 2 miljard dollar in te kopen.

Volgens insiders bevinden de besprekingen zich momenteel in de beginfase, dus het is allerminst zeker dat er een overeenstemming wordt bereikt. Als de deal tot stand komt, zou Amazon op basis van de huidige marktwaarde van Bharti Airtel ongeveer 5% van de aandelen verwerven.

Groeimarkt voor Amazon

India is een van de belangrijkste groeimarkten van Amazon. Het bedrijf van Jeff Bezos heeft 6,5 miljard dollar uitgetrokken om voet aan de grond te krijgen in het land. Tijdens zijn bezoek aan India kondigde Bezos eerder dit jaar aan dat Amazon van plan is om meer dan 1 miljard dollar te investeren in de digitalisatie van Indiase mkb-bedrijven.

India is ook een van de snelst groeiende e-commerce markten wereldwijd. Volgens recente prognoses van PricewaterhouseCoopers en Nasscom, zullen e-commercetransacties de komende twee jaar naar ongeveer $ 150 miljard groeien. Dat is nu nog $ 84 miljard (2020).

E-commerce



Een ander bedrijf dat van de e-commerce boom wil profiteren, is Reliance Industries Limited (RIL). Via het e-commercebedrijf JioMart is Reliance van plan om kirana's te digitaliseren, oftewel kleine buurtwinkels.

JioMart opereert onder Jio Platforms, het overkoepelende platform voor digitale initiatieven. Afgezien van JioMart, beheert Jio Platforms ook de muziekstreamingservice JioSaavn, het online betalingsplatform JioMoney en de grootste telco in India, Reliance Jio.

De afgelopen maanden heeft Jio miljarden dollars opgehaald aan internationale investeringen. De grootste klapper tot nu toe is de US $ 5,7 miljard van Facebook in ruil voor bijna 10% van het bedrijf.

Jio & Whatsapp



Voorafgaand aan de aankondiging werd gemeld dat Jio en Whatsapp, eigendom van Facebook, met een eigen super-app wilden komen, met daarin social, digitale betalingen en gaming.

RIL-voorzitter en algemeen directeur Mukesh Ambani onthulde later dat het vooralsnog om een joint venture gaat tussen Jio en WhatsApp om kirana's te helpen digitale betalingen te accepteren.