​Amazon trekt $ 1 miljard uit om kleine bedrijven in India te digitaliseren

Tijdens een conferentie op woensdag hebben Jeff Bezos en Amit Agarwal, het hoofd van Amazon India, aangekondigd dat Amazon $ 1 miljard uittrekt om kleine en middelgrote bedrijven in het land te helpen met e-commerce. Amazon investeerde al eerder $ 5,5 miljard in India.



Make in India

Bezos zei dat hij ook oog heeft voor de export van lokaal geproduceerde producten uit India. Eerder startte hij het Make in India programma in New Delhi. Door dat nationaal uit te rollen wil hij in 2025 zo’n $ 10 miljard omzetten, vanzelfsprekend via het Amazon-platform.

Volgens Bezos zal de $ 1 miljard gebruikt worden om kleine bedrijven wegwijs te maken met e-commerce zodat ze meer klanten dan ooit kunnen bereiken.

Er is ook sprake van een filantropische invalshoek. Bezos hoopt met de investering miljoenen Indiërs uit hun armoedige bestaan te laten ontsnappen. Met de Make in India producten zal de wereld kennis maken met de rijke, diverse cultuur van India, vertelde Bezos.

Amazon opende de conferentie met video's van arme handelaren en ambachtslieden die commercieel succes vonden nadat ze zich hadden aangemeld op het e-commerceplatform.

Een directeur van Amazon zei dat het bedrijf meer dan 500.000 verkopers en duizenden handelaren heeft verzameld die via Amazon hun waren gaan aanbieden.

Vertrouwen

Niet iedereen vertrouwt Bezos. De Confederation of All India Traders (CAIT), een belangengroep die meer dan 60 miljoen handelaren in India vertegenwoordigt, organiseert inmiddels protesten in 300 steden. Een vertegenwoordiger van CAIT zei dat Amazon de handelaren kwetsbaar maakt voor uitbuiting. Ook werden er zorgen geuit over vermeende concurrentiebeperkende praktijken van Amazon en Flipkart.

Volgens een rapport van Nasscom en PwC India zal de Indiase e-commercemarkt de komende drie jaar groeien tot $ 150 miljard.