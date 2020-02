Amazon betreedt de Indiase markt voor maaltijdbezorging

Slechts weken nadat Uber Eats uit India vertrok, staat er een nieuwe speler klaar om de duopolie van Swiggy en Zomato op te breken: Amazon.

Volgens insiders staat de e-commerce gigant op het punt om de Indiase markt voor voedselbezorging te betreden. De service zal waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van Amazon Prime Now en/of Amazon Fresh.

Volgens bronnen heeft Amazon inmiddels een pilot gedraaid met een groepje restaurantpartners in Bangalore.

Amazon & partners

Het is niet duidelijk hoe de overeenkomst tussen Amazon en hun partners in elkaar steekt, maar de markt lijkt rijp voor een nieuwe speler. Veel restaurants zijn gefrustreerd geraakt met Zomato en Swiggy, de twee dominante partijen in de markt.

Amazon's nieuwe plannen vormen een reële uitdaging voor Prosus Ventures, eigenaar van zowel Swiggy en Zomato. Prosus heeft wel 10 jaar voorsprong op Amazon en verwierf in januari Uber Eats India voor ongeveer $ 180 miljoen.

Beide startups, die samen meer dan $ 2 miljard hebben opgehaald, verliezen elke maand meer dan $ 15 miljoen in een poging nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden.

Maaltijdbezorging

Maaltijdbezorgers moeten in India geld toeleggen op hun service, omdat de meeste Indiase klanten de kosten van bezorging niet kunnen betalen.

In ontwikkelde markten zoals de VS is dat geen probleem. De gemiddelde ordergrootte is daar ongeveer $ 33 terwijl men in India gemiddeld voor $ 4 voedsel laat aanrukken.

Het verklaart waarom zowel Swiggy als Zomato de afgelopen jaren op zoek zijn gegaan naar andere verdienmodellen. Swiggy is een koeriersdienst begonnen en beheert het grootste cloud-keukennetwerk in India. Zomato werkt aan “Project Kisan”, een poging om de levering van ingrediënten naar de restaurants te beheren.

Swiggy voegt elke maand 10.000 nieuwe restaurantpartners toe aan hun platform, dus Amazon moet een flinke inhaalslag maken. Op het spel staat de Indiase markt voor voedselbezorging, een markt waarin $ 4,2 miljard per jaar wordt omgezet.