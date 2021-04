Start-up JOGO haalt 2 miljoen euro op

' Jeugdvoetballers wereldwijd de kans geven hun ware potentieel te benutten'. Dat is het hoofddoel van de start-up JOGO. Het data-driven talentontwikkelingsplatform heeft nu veel geld opgehaald. De 2 miljoen euro die ze opgehaald hebben gaat de start-up gebruiken om verder te groeien en door te pakken in haar ambitie om de jeugdontwikkeling in het voetbal te revolutioneren.

Het binnenhalen van 2 miljoen euro aan investeringen is een belangrijke mijlpaal voor de Amstelveense startup en een bevestiging dat het innovatieve talentontwikkelingsplatform goed op weg is om de jeugdontwikkeling in het voetbal revolutionair te verbeteren. "We zijn blij te kunnen melden dat we weer een nieuwe investeringsronde hebben binnengehaald”, zegt JOGO-oprichter David Dwinger. "Dit is opnieuw een bevestiging voor mij en mijn team dat we op de juiste weg zijn. Het voelt goed dat investeerders vertrouwen hebben in ons bedrijf en ons ambitieuze project."

Jong bedrijf, veel groei

JOGO bestaat pas sinds april 2020, maar is goed op weg om een gevestigde naam te worden in het voetbalwereldje. Veel clubs en academies, nationaal en internationaal, gebruiken het platform reeds om de vaardigheden van hun jeugdspelers te verbeteren. JOGO is van plan om het verzamelde kapitaal te gebruiken om zijn markt verder uit te breiden en het talentontwikkelingsplatform naar meer clubs, academies en spelers wereldwijd te brengen. “We hebben de afgelopen tien maanden veel bereikt, maar we willen meer”, aldus Dwinger. “We zullen de financiering gebruiken om het team te versterken en internationaal strategische partnerships aan te gaan, om zo nog verder door te groeien. Strategische samenwerkingen zijn een integraal onderdeel van JOGO’s aanpak, dus we zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe partners om onze horizon te verbreden. We willen jeugdvoetballers wereldwijd de kans geven hun ware potentieel te benutten.”

Betere sportprestaties door AI-analyse

Geheel in lijn met het motto van het bedrijf - track, analyse, improve - geeft de slimme app clubs en trainers gedetailleerde data over de ontwikkeling van een speler. De JOGO-app volgt de prestaties van een jeugdvoetballer tijdens trainingen en/of wedstrijden, analyseert deze en vertaalt deze via een AI-engine naar gepersonaliseerde verbetersuggesties. "Een van de vele features van JOGO is dat het spelers in staat stelt om op afstand te werken aan hun skills. Op individueel niveau, met hun eigen data. Altijd en overal", legt Dwinger uit. "Maar we zagen de vraag naar deze 'nieuwe manier van trainen' al toenemen voordat corona uitbrak. De pandemie heeft de markt enkel een extra zetje gegeven.”

[foto: Joshua Hoehne on Unsplash]