Maak kennis met Eatertainment: een platform vol kookinspiratie en live workshops

In deze periode kan Nederland wel wat extra positiviteit gebruiken, vond de oprichter van Eatertainment. Het nieuwe platform wil consumenten inspireren om thuis aan de slag te gaan met koken. Dat doen ze onder andere door online live (kook)workshops te streamen en andere specialisten die met food en lifestyle bezig zijn een plek te bieden. De naam is, je raadt het misschien al, een samenvoeging van eat en entertainment. Wij spraken met oprichter Jaap de Jong over hoe Eatertainment is ontstaan en wat we van dit nieuwe platform kunnen verwachten. Live vermaak en een gevoel van verbondenheid Eatertainment is een start-up van het bedrijf Young Perfect, een instore shopper- en activatiebureau. Door de uitbraak van het coronavirus worden offline demonstraties en werkzaamheden steeds nu online gegeven. Jaap ziet het nieuwe platform als een mooi voorbeeld van hoe merken, influencers en specialisten samenwerken om zoveel mogelijk mensen te vermaken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons verbonden voelen en consumenten brengen veel meer tijd thuis door. “Wij helpen mensen het gevoel te geven dat zij thuis uit eten gaan en daar vaker een feestje van te maken. Dat gaat verder dan het delen van recepten, we gaan ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld keuken- en kookaccessoires en lifestyle”, vertelt Jaap.

Van streetfood tot dalgona koffie De eerste livestream van Eatertainment heeft inmiddels plaatsgevonden. Influencer Judith van @myfoodblog gaf een workshop waarin ze laat zien hoe je dalgona koffie maakt. Deze ‘omgekeerde cappucino’ uit Zuid-Korea is sinds een aantal weken razend populair. Op het Instagramkanaal van Eatertainment kun je de livesessie via IGTV terugkijken. Jaap vertelt dat we nog meer live workshops kunnen verwachten de komende tijd: “We gaan ook volop aan de slag met streetfood, we staan natuurlijk stil bij Pasen en er staan sessies gepland waarin we laten zien hoe je dressings en verse sambal maakt, verse noodlesoup en pan con tomate.”

Specialisten geven inspiratie Er zijn ook andere specialisten bij het platform betrokken die consumenten gaan inspireren op verschillende vlakken. Eatertainment heeft al volop ideeën over workshops over hoe je een mooie borrel- of pinchosplank maakt bijvoorbeeld. En wil diëtisten en andere food & lifestylecoaches een platform bieden. Kinderen worden niet vergeten, zo kunnen we binnenkort een pannenkoekentaart verwachten op het platform en een workshop piñata knutselen.

Lokaal en sociaal Eatertainment Live is een collectief van A-merken die gezamenlijk een inspanning leveren voor de maatschappij. Samenwerking staat daarom voor het nieuwe bedrijf centraal en samen koken, met en voor elkaar. Met de hashtag #bettertogether kan iedereen zijn of haar persoonlijke actie delen op online kanalen. “We bundelen onze krachten om iets moois te creëren, onze doelgroep is heel breed. Iedereen wil lekker eten en alles wat je vers maakt smaakt nu eenmaal beter”, vertelt Jaap. Volg Eatertainment ook op Instagram om op de hoogte te blijven van alle live workshops!

