​Jong Nederlands bedrijf brengt digitale innovatie voor MKB naar Europese markt

OIIO Benelux introduceert een game-changer door een ‘mijn-omgeving’ beschikbaar te maken voor de zelfstandige professional en kleine onderneming. Makkelijk, persoonlijk, veilig, snel en slim geautomatiseerd. De toekomst van de digitale klantervaring.



Klantrelaties

OIIO biedt daarmee een oplossing voor het versterken van klantrelaties binnen een beveiligde ‘mijn-omgeving’ zoals banken, verzekeraars en multinationals gebruiken. Zo regel je als ondernemer alle communicatie en interactie met je klanten op één digitaal portaal. Van het plannen van afspraken, tot versturen van facturen of uitwisselen van bestanden. Alle communicatie verloopt veilig, foutloos, wordt nooit vergeten en komt altijd aan bij de juiste klant.

In de eigen portal creëert de ondernemer een persoonlijke omgeving om alles te regelen met zijn klanten. OIIO zorgt voor service, klantenbinding en professionaliteit. Deze ‘cloud-based’ dienst is beschikbaar met een muisklik. Het gebruik van de software wordt maandelijks afgerekend via een abonnement.

Voordelen voor ondernemers

De voordelen van OIIO voor de ondernemer zijn legio. Klantdossiers worden automatisch bijgewerkt en waar mogelijk worden klanten automatisch herinnerd aan openstaande acties. De relatie en onderlinge communicatie wordt naar een hoger niveau getilt. Een offerte, een factuur, een onderzoek, een concept of een werktekening versturen is met OIIO secondenwerk!

Er is ook gedacht aan privacy

Daarnaast is privacy (AVG) en het correct omgaan met persoonsgegevens tegenwoordig een steeds belangrijker onderwerp. Maar ook een ingewikkeld begrip. Met hun eigen klantportaal hoeven professionals zich daar geen zorgen meer over te maken. Door het inloggen in een dergelijk mijn-omgeving waarin de gegevens versleuteld worden, is de veiligheid van persoonlijke gegevens wel gewaarborgd in plaats van bijvoorbeeld een e-mailsysteem waar het versturen naar een verkeerde persoon nog vaak voorkomt.

Product Manager Patrick Bongaerts zegt hierover: “We weten dat veel ZZP-ers en kleine ondernemers behoefte hebben aan veilige, gemakkelijke en altijd beschikbare interactie en communicatie met hun klanten. Met OIIO gaan we die behoefte invullen. Spannend, want we zijn in Europa de eerste aanbieder met een volledig customer engagement platform, gebaseerd op portaltechnologie voor deze doelgroep. Dat betekent natuurlijk een enorme potentie voor OIIO!“

OIIO is nu gelanceerd in Nederland, in de nabije toekomst richt OIIO zich op de Europese markt.