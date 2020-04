Investeerder en ondernemer Pieter Schoen “Onlinediensten zijn kansrijk in deze tijd”

Bij DutchCowboys houden we interessante startups al jaren nauwlettend in de gaten. Dit keer kregen we de kans om een gesprek te voeren met iemand die interessante startups ook in de gaten houdt, namelijk de Rotterdamse ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Je kent hem misschien wel van het programma Dragon’s Den, waarin hij samen met 4 andere investeerders in het panel zit. Met zijn bedrijf Shoe Investments en VOC Capital investeert hij al jaren in snelgroeiende ondernemingen. Wij waren vooral benieuwd hoe hij aankijkt tegen ondernemen in de huidige markt en welk advies hij heeft voor startups.

Van beroepskeuzeboek naar de energiemarkt

In 1998 begon Pieter tijdens zijn studie aan de Erasmus Universiteit met ondernemen, samen met zijn businesscompagnon Harald Swinkels. Zij brachten toen een beroepskeuzeboek op de markt en interviewden daarvoor 70 bekende Nederlanders. Die eerste kennismaking met ondernemen smaakte naar meer. Uiteindelijk zette Pieter in 2005 energiemaatschappij NLE op, destijds een nieuw gezicht in de vrijgegeven energiemarkt. Begin 2018 is NLE verkocht, maar al voor die tijd richtte Pieter samen met studievrienden VOC Capital Partners op. Zij investeren in jonge startups die technologisch gedreven en niet ouder dan 7 jaar zijn. “Dat was onwijs leuk om te doen en er zijn heel mooie bedrijven uit voortgekomen, zoals Charlie Temple”, vertelt Pieter.

Een goede ondernemer maakt het verschil

De kans op falen bij startups is vrij groot. Met zijn eigen investeringsbedrijf Shoe Investments richt hij zich meer op scale-ups en zij investeren inmiddels in tientallen bedrijven. Die bevinden zich in verschillende sectoren. Pieter geeft aan dat hij 4 dingen het belangrijkste vindt wanneer zijn bedrijf gaat investeren:

De ondernemer is belangrijker dan het idee, “Een goede ondernemer maakt het verschil”, licht Pieter toe; Het moet schaalbaar zijn; De product of dienst moet begrijpelijk zijn; Als investeerders moeten we toegevoegde waarde kunnen bieden aan het bedrijf.

Innovatieve startups

De laatste jaren zijn vooral in de FinTech en medisch-technische hoek innovatieve startups ontstaan. Pieter geeft aan dat hij alleen investeert in ondernemingen die een product of dienst aanbieden die hij begrijpt. “Als je minder affiniteit met een bepaalde product of dienst hebt, dan is er ook minder interesse. Er moet een bepaalde klik zijn met de branche waarin je investeert.”

Onlinediensten zijn kansrijk in deze tijd

Door de uitbraak van het coronavirus komen veel bedrijven in de problemen. “Bijna alle bedrijven worden wel op een bepaalde manier getroffen”, beaamt Pieter. “Goede ondernemers zijn creatief en innovatief. Zij buigen in lastige tijden hun diensten om zodat ze toch omzet kunnen maken. Er zijn natuurlijk branches waarin dat zelfs nu onmogelijk is. Toch zijn er nog steeds bedrijven die het in deze tijd goed doen, zoals onlinediensten. We zien ook dat de interesse in e-learningdiensten toeneemt, zoals het bedrijf Studyflow waar wij in hebben geïnvesteerd. We proberen in te spelen op de mogelijkheden die er nu zijn.”

Investeren kan nu nog steeds kansrijk zijn

In deze tijd houden veel ondernemers de hand op de knip. Het is onzeker, veel bedrijven wachten af tot er meer bekend is. Hoe kijkt Pieter aan tegen het ondernemersklimaat na de coronacrisis? “Ik denk dat investeren nu soms toch kansrijk is omdat we er goed zaken mee kunnen doen. De afgelopen 10 jaar kon het niet op en we zagen dat als investeerders ook. In de nabije toekomst verwacht ik dat deze markt weer wat normaler wordt.” Pieter is een van de panelleden in het nieuwe seizoen van Dragon’s Den, dat afgelopen zondag van start is gegaan. Midden in de coronacrisis dus. Toen hij werd gevraagd voor dit programma hoefde hij niet lang na te denken over een antwoord, dit is al zijn daily business. Pieter vertelt ons dat we nog behoorlijk wat mooie dingen kunnen verwachten dit seizoen.

Advies voor startende ondernemers

We willen van Pieter tot slot nog weten welk goed advies hij startende ondernemers met grote ambities mee wil geven: “Kom met een goed innovatief plan. Zorg dat je een investeerder zoekt die naast geld ook kennis en kunde inbrengt. Wees daadkrachtig en toon doorzettingsvermogen. Ondernemen is een stalen kin krijgen van het vallen. Je moet een echte optimist zijn. Als je doorzet is er altijd licht aan het einde van de tunnel.”