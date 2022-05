Duurzame pakketbezorging: Shopopop introduceert crowdshipping in Nederland

Komt er meerdere keren per week een pakketbezorger bij jou aan de deur? Dan ben je niet de enige! Het aantal pakketjes dat wordt bezorgd is sinds de coronacrisis namelijk enorm toegenomen. Al die extra verplaatsingen zijn niet bepaald duurzaam. Daarvoor heeft Shopopop een oplossing gevonden: thuisbezorging via ‘crowdshipping’. Snel, beter voor het milieu en efficiënt. De basis van het concept zijn particuliere bezorgers die tijdens hun geplande verplaatsing onderweg een pakket afleveren. Ga jij bijvoorbeeld naar een stad of dorp verderop? Dan kun je een pakket oppikken en afleveren op een adres langs je route. Daardoor zijn minder verplaatsingen nodig. Wij spraken met Caroline Schuurs, Country Manager Benelux bij Shopopop, over dit vooruitstrevende model van thuisbezorging.

Unieke en snelle bezorgservice

De deeleconomie is enorm in opkomst en Shopopop lanceert hun unieke concept nu in heel Nederland. In een tijd waarin discussies over duurzaamheid oplaaien en alles tegelijkertijd draait om snelle bezorging, is de lancering van het platform perfect getimed. Het van oorsprong Franse bedrijf startte in de coronatijd en is al in 7 Europese landen actief. In thuisland Frankrijk zijn al meer dan 2000 retailpartners aangesloten bij Shopopop, van supermarktketens tot bijvoorbeeld bloemisterijen en kledingwinkels.

Caroline vertelt: “Crowdshipping is een heel nieuwe manier van bezorgen en slaat aan in alle 7 landen waar we zijn gestart. We hebben te maken met drie partijen: de shop, de shopper en de klant. De shopper is bij ons degene die het pakketje aflevert bij de klant. Er staan geen bezorgers bij een winkel te wachten, de shoppers zijn particulieren die de verplaatsing die ze toch al doen, optimaliseren. Het is een duurzame, sociale en efficiënte manier van bezorgen. En snel, want in 2021 was de gemiddelde bezorgtijd slechts 17 minuten. De shopper ontvangt een beloning voor ieder afgeleverd pakket en mag maximaal 10 bezorgingen per maand doen. Daarmee is het bezorgen hooguit een bijverdienste voor de shopper.”