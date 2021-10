Zijn je kamerplanten wel zo duurzaam?

Je eigen urban jungle, een huis vol met vrolijke planten. Een monstera hier, een stekelige cactus daar, nog een pannenkoekenplant in de hoek: het is mede door het thuiswerken veel populairder geworden om planten in huis te halen. Ze bieden zuurstof, beïnvloeden het klimaat in de kamer en werken soms zelfs luchtreinigend. Klinkt allemaal goed, maar heb je wel eens afgevraagd of die planten in je huis wel goed zijn voor de planeet?



Klinkt als een rare vraag, dus het zou me niets verbazen als dat niet het geval is. Planten zijn groen, planten groeien in de natuur, planten hebben fotosynthese, dus dat moet wel goed zijn, toch? Maar net als dat die gezonde groene avocado ook stiekem vol met vetten zit, kan zo’n kamerplant ook een heel slechte invloed hebben. Sneaky, maar waar.