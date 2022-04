WhatsApp test ‘time remaining’ optie voor bestanden

WhatsApp is, als we alle geruchten en berichten uit de diverse molens mogen geloven, druk bezig met het bedenken en testen van nieuwe functies voor het populaire chatplatform. Enkele weken geleden nog dook het bericht op dat gewerkt wordt aan een optie om bestanden groter dan 100MB te delen en versturen. Het nog onbevestigde nieuwtje dat vandaag opdook ligt in lijn met die ‘geruchten’.

Resterende up- of download tijd en percentage

Volgens informatie van WABetaInfo is WhatsApp ook al in de uitrol fase beland van een functie die moet gaan tonen hoe lang het up- en/of downloaden van een bestand nog zal duren. Ofwel, een soort van ‘time remaining’ optie. De bron van dit nieuws stelt nog niet te weten bij welke gebruikers deze nieuwe functie al beschikbaar is. Wat men wel claimt te weten is dat de functie alleen zal werken wanneer de gebruiker beschikt over een recente versie van WhatsApp. Voor Android is dat 2.22.8.11, voor iOS moet je minimaal versie 22.8.0.74 geïnstalleerd hebben en voor WhatsApp Desktop versie 2.2209.3.

Om het nieuws kracht bij te zetten heeft WABetaInfo een screenshot van de functie gepubliceerd. Daarop is te zien dat onder de, in dit geval, naam van het bestand dat verzonden wordt, een regel is toegevoegd. Daarin staat het percentage van het bestand dat al geüpload (of gedownload) is plus de verwachte tijd die het nog duurt voordat de up- of download gereed is.