​WhatsApp mag je niet meer nieuwe gebruiksvoorwaarden verplichten

Wil je WhatsApp gebruiken, dan moet je normaliter met allerlei gebruiksvoorwaarden akkoord gaan. Veranderen ze, dan moet je daar ook verplicht akkoord op geven. Tenminste, dat is hoe het was. Naar aanleiding van gesprekken tussen de EU en WhatsApp is nu besloten om nieuwe gebruiksvoorwaarden niet meer te verplichten.

De reden dat de Europese Unie het belangrijk vindt dat WhatsApp niet zomaar vanalles verplicht mag stellen, dat is dat het anders te veel macht zou krijgen. Het kan dan bijvoorbeeld nieuwe regels doorduwen die helemaal niet in het voordeel zijn van gebruikers. De EU is er onder andere om Europese burgers te beschermen en het wil dan ook niet dat WhatsApp dan zomaar met beleid mag komen dat de burgers kan schaden.

Europese wet- en regelgeving

De EU heeft al jaren een oogje op de grote techbedrijven die de wereld lijken te runnen. Meta is met WhatsApp, Instagram en Facebook heel machtig, maar bijvoorbeeld ook Bytedance dat de uitbater is van video-app TikTok. Ook Facebook en Apple zijn enorm machtige bedrijven die ook regelmatig kunnen rekenen op boetes van de EU, omdat ze het niet altijd even nauw nemen met advertenties, privacy en tracking. Voor WhatsApp geldt overigens niet dat het nu verplicht is om goedkeuringen voor nieuwe gebruikersvoorwaarden te verplichten. Maar boetes geven voor als WhatsApp de boel overtreedt, dat kan de EU dan weer wel doen. Dus hoe je het ook wendt of keert: WhatsApp moet oppassen, zowel op zijn communicatie als op welke beloftes het mogelijk breekt.

WhatsApp verandert zijn voorwaarden nog wel eens, al draait het daar door veel ophef ook vaak zaken in terug. De zorgen gaan doorgaans vooral over waar WhatsApp de data bewaart en met wie het die data zoal deelt, zeker sinds de dienst in 2014 werd gekocht door Facebook. Het heeft ook al meerdere malen aangegeven dat en hoe het data wil delen of deelt met Facebook, iets waar vaak veel negatieve reacties op volgen. Voorheen moest je per se akkoord zijn met de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp om de dienst te kunnen gebruiken, zonder dat je vaak helemaal wist wat er nu precies veranderde. Daar komen nu dus wijzigingen in, al moeten we in de praktijk eerst nog zien wat het woord van WhatsApp in deze waard is. Het wil namelijk heel graag data met Facebook delen, wat Europa al jaren tegenwerkt.