Werken met influencers? "Je moet weten waar de influencer enthousiast over is"

Jullie waren zelf vrij succesvol op YouTube en zeker met het organiseren van die evenementen: waarom dan ook nog met een bureau als #spon op de proppen komen?

Mensen vroegen, door dat evenement, steeds vaker of we ze in contact konden brengen met een bepaalde influencer. Je kunt wel een telefoonnummer geven, maar dat werkt lang niet altijd. We besloten een bedrijf te starten dat brand first werkt: we kijken naar wat een bedrijf wil en wie daarbij zou passen, in plaats van dat we elke keer met dezelfde influencers op de proppen komen. We helpen influencer marketing mogelijk te maken voor allerlei grote bedrijven, juist omdat we graag onze kennis delen over deze wereld. Inmiddels hebben we gewerkt met onder andere Samsung, Disney en SodaStream. Hoewel het vaak via een management loopt die de belangen van een influencer op de eerste plek heeft staan, doen wij het andersom: we zorgen dat we goed begrijpen wat het plan van het bedrijf is, om daar een geschikte influencer bij te vinden en zo de beste resultaten te kunnen garanderen.

Waarom zou je als bedrijf werken met een influencer?

Je kunt veel mensen bereiken op een organische manier, zeker omdat een influencer vaak een bepaalde niche heeft. Hierdoor kun je goed targetten op mensen die binnen de doelgroep zitten die jij als bedrijf wil bereiken. Het is een soort word of mouth on steroids. Een tante die op een verjaardag vertelt dat ze zo blij is met de nieuwe bakker, die bereikt 20 mensen, maar in een video van een influencer heb je meteen 200.000 mensen die dat horen. Vertrouwen is ook heel belangrijk: een influencer is vaak iemand die voor de fans voelt als iemand die heel dichtbij staat, het zit tussen een vreemdeling en de tante in. Je bouwt door video’s te kijken en misschien zelfs interactie te hebben in de reacties, een band op met een influencer: het voelt alsof diegene binnen handbereik is en daardoor neem je eerder iets van ze aan.