​Wat is er eigenlijk gebeurd met Periscope?

Het is al bijna een half jaar geleden dat Periscope offline ging. De live streaming-app is niet meer, maar hij heeft een grote rol gespeeld in het normaliseren van livestreaming vanaf smartphones. Dit is wat er met Periscope is gebeurd.

Periscope 31 maart 2021 is de sterfdag van Periscope, maar eigenlijk kan het niet helemaal zo genoemd worden. Periscope is namelijk niet helemaal dood. De naam wel, de aparte app ook, maar eigenlijk heeft Periscope voor techbegrippen een heel perfect traject gehad. Het startte allemaal met een innovatief idee. Kayvon Beykpour en Joe Bernstein bedachten het: wat als je geen video’s maakt, maar evenementen of je leven livestreamt? Direct met je smartphone, want toch al het toestel is om zoiets te doen. Beykpour was in Istanboel toen daar protesten uitbraken en hij wilde zien wat er gebeurde. Live en snel. Live lezen wat ergens gebeurt, dat doe je op Twitter, maar hij baalde dat je op het social medium niet kon zien. Zo kwam hij op het idee voor Periscope.

Twitter Nog voordat Periscope ook maar verscheen, kreeg Twitter er lucht van. Logisch ook, want Twitter was het medium dat Beykpour op het idee bracht. Het wachtte niet om te kijken of deze app een succes zou worden. Twitter kocht Periscope nog voor het verscheen in 2015. Tegelijkertijd verscheen concurrent Meerkat, dat door Twitter zodanig werd geboycot dat het uiteindelijk hét gesprek van de dag was op het festival SXSW. Niet zo goed voor Periscope, maar Beykpour en Bernstein waren toen toch al binnen. Zo ging dat dus met Twitter. Voor hoeveel het Periscope precies kocht is onbekend, maar het zal ergens tussen de 50 miljoen en 100 miljoen dollar zijn geweest. Een terecht bedrag, want Periscope was een grote hit. In de eerste drie maanden waren er al 10 miljoen accounts aangemaakt en het werd in 2015 zelfs de iPhone App van het Jaar. Anderhalf jaar later begon echter het begin van het einde van Periscope.

Samensmelting De app was dan wel van Twitter, het bestond altijd apart. Het was alleen veel logischer dat het als functie binnen Twitter zou bestaan. De integratie van Periscope binnen Twitter startte in 2016 toen aan het einde van het jaar enkele mogelijkheden van het platform aan Twitter werden toegevoegd. Tegelijkertijd werd livestreaming een steeds normalere functie op andere social media. Facebook had het, Instagram heeft het en zo was er steeds minder bestaansrecht voor Periscope als aparte app. Het kostte Twitter teveel om de onderhoudskosten te betalen, zeker gezien het naar beneden gaan van het gebruik. Nog steeds bestaan er veel functies van Periscope binnen Twitter, maar de app zelf is niet meer. Dat is uiteindelijk waar technologie om draait: innovatieve ideeën die door een goede som geld daadwerkelijk de realiteit kunnen worden, maar die ook worden gezien en erkend (en zelfs gekocht) door grotere bedrijven. Hartstikke leuk en goed dat Apple, Samsung en LG zoveel patenten vastleggen, maar de beste ideeën worden uiteindelijk ook vaak simpelweg aangekocht door een bedrijf over te nemen. Periscope was daar zelfs voor lancering al één van.

Fotocredits: Mohamed Hassan