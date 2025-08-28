Waarom Dhika The Boat Kid een van de grootste inspiraties is van 2025

By: Laura Jenny
Hij deed een dansje op een boot en dat veranderde zijn leven. Dat is het verhaal van Dhika heel kort door de bocht. Nemen we de bocht toch wat langer, dan blijkt dat het niet gewoon een dom TikTok-dansje was, of een gastje dat met zijn snelle planga wel even beroemd wilde worden. Hij is iemand die we in de huidige tijd goed kunnen gebruiken.
Oorlogen en politieke onrust regeren de dag. Doe CNN aan en we zien weer wat Trump verbiedt, op social media wordt de post van politie over hoe Wilders maar wat uitroept volop gedeeld en dan zijn er ook de afschuwelijke beelden uit Gaza die maar binnen blijven komen. Daar kan zo’n kereltje als Dikha uit Indonesië op zijn boot niets aan doen, maar hij kan wel wat hoop geven, en ons vooral een spiegel voorhouden.
@nosjeugdjournaal
De virale ‘Aura farmer’ Dhika danste op een boot in Indonesië 🇮🇩 en wij spraken hem! 😁 #aurafarmer #pacujalur #dhika #wow #jeugdjournaal
Dikha komt van weinig: hij groeide op in Riau in Sumatra, waar hij niet eens een bed had om in te slapen. Eerder deze zomer gingen zijn dansmoves viraal toen hij tijdens Pacu Jalur (een traditionele bootrace) een dans deed op de voorkant van een boot. Hij heeft er jarenlang aan gewerkt, dit dansen, en nu werd het beloond. Maar die beloning wilde hij niet alleen roem laten zijn, hij wilde het inzetten voor zijn community. Hij zamelt geld in voor zijn dorp, terwijl hij ook hoopt ooit 1 miljoen volgers te krijgen. Hij zit bijna op de helft, al kan hij wel al rekenen op meer dan 1 miljoen likes.
@rayyan.dikha
Wel is hij in zijn provincie de ambassadeur van toerisme geworden, ontving hij een studiebeurs van de overheid (hoger dan het jaarinkomen van zijn ouders), zorgt hij voor culturele trots (jongeren in Indonesie doen hem vol trots na) en heeft hij helpen schoonmaken op een school, terwijl hij bij wijze van spreken die avond optrad met Melly Mike. Hij werkt er nu hard aan beroemder te worden, zodat hij meer kan doen voor zijn regio. Als je immers weinig hebt, dan heb je zelf niet ineens alles nodig: het stelt hem in staat om juist ook anderen te helpen, want een klein beetje geld kan juist dan ver gaan.
Het 11-jarige jochie is een ster op het internet met zijn ‘aura farming’, wat eng klinkt, maar gewoon betekent dat je zelfverzekerd bent, stijl hebt en plezier hebt in wat je doet. En hij doet het ook nog in traditionele Indonesische kleding. In een wereld waarin we allemaal met grote kledingketens te maken hebben en iedereen er hetzelfde uitziet, terwijl de AI-beelden ons ook nog eens om de oren vliegen, is deze jongen zichzelf. Authentiek.
Uiteindelijk is het viral moment van Dikha, oftewel Boat Kid, een mooie samenkomst van jaren oefenen, trots zijn op je eigen cultuur, de hoogtij van internetcultuur en vrolijkheid in een tijd die dat wel kan gebruiken. Zijn familie heeft nu geld, zijn dorp heeft extra geld gekregen en het toerisme in die regio trekt aan omdat mensen toch willen weten waar dat bijzondere mannetje vandaan komt. Het is dan ook te hopen dat hij die 1 miljoen volgers wel haalt: hij kan met zijn jonge leeftijd immers extra veel bereiken in zijn leven.
@rayyan.dikha
Follow The Boat Kid 🫵 🛶 #boatkid #aurafarming #aura #pacujalurkuantansingingi #dika
Deze week hebben we vooral het mooie gedicht over het recht hebben op de nacht viral zien gaan, maar er is meer. Welkom...
Meta heeft nu iets nieuws toegevoegd om het vinden van deel 2 makkelijker te maken. Dat scheelt eeuwig zoeken naar...
‘De volledige film is nu op YouTube te zien’, schreef het account van Mission ipossible: the Final Reckoning. Er zat...