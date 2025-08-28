Waarom Dhika The Boat Kid een van de grootste inspiraties is van 2025

Hij deed een dansje op een boot en dat veranderde zijn leven. Dat is het verhaal van Dhika heel kort door de bocht. Nemen we de bocht toch wat langer, dan blijkt dat het niet gewoon een dom TikTok-dansje was, of een gastje dat met zijn snelle planga wel even beroemd wilde worden. Hij is iemand die we in de huidige tijd goed kunnen gebruiken.

Dhika the Boat Kid

Oorlogen en politieke onrust regeren de dag. Doe CNN aan en we zien weer wat Trump verbiedt, op social media wordt de post van politie over hoe Wilders maar wat uitroept volop gedeeld en dan zijn er ook de afschuwelijke beelden uit Gaza die maar binnen blijven komen. Daar kan zo’n kereltje als Dikha uit Indonesië op zijn boot niets aan doen, maar hij kan wel wat hoop geven, en ons vooral een spiegel voorhouden.

Dikha komt van weinig: hij groeide op in Riau in Sumatra, waar hij niet eens een bed had om in te slapen. Eerder deze zomer gingen zijn dansmoves viraal toen hij tijdens Pacu Jalur (een traditionele bootrace) een dans deed op de voorkant van een boot. Hij heeft er jarenlang aan gewerkt, dit dansen, en nu werd het beloond. Maar die beloning wilde hij niet alleen roem laten zijn, hij wilde het inzetten voor zijn community. Hij zamelt geld in voor zijn dorp, terwijl hij ook hoopt ooit 1 miljoen volgers te krijgen. Hij zit bijna op de helft, al kan hij wel al rekenen op meer dan 1 miljoen likes.