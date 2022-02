​Valentijnsdag! - De leukste tweets en inhakers

Het is vandaag Valentijnsdag . Doen jij en je partner eraan? Is het slechts een commercieel gebeuren en toon jij je liefde liever wat spontaner? Maar, misschien ben je alleen verliefd en wil je dat (anoniem) aan die ander vertellen. Dat is uiteindelijk wat Valentijnsdag van origine was: een dag om iemand anoniem te vertellen dat je ze leuk vindt. Tegenwoordig is het voor iedereen en gaan bedrijven er volop mee aan de haal, naast de grappige opmerkingen die op Twitter voorbij komen over deze voor sommige mensen ridicule dag.

Commercieel of Christelijk feest?

Door de commercialisering zou je het bijna vergeten, maar Valentijnsdag is eigenlijk een Christelijk feest. Valentijnsdag heeft alles te maken met twee martelaren die Valentinus heetten. Het werd gevierd als vruchtbaarheidsfeest. Bij de romeinen vierden ze het als volgt: de namen van ongehuwde vrouwen werden in een kom gegooid en ongehuwde mannen mochten dan een naam trekken. Je werd elkaars partner vanaf die dag, maar de paus vond dit heidense feest maar niets en het werd verboden.

Uiteindelijk is men het in de Verenigde Staten vooral uit commercieel oogpunt gaan vieren, waarbij het in Nederland in de jaren ‘90 vooral groot werd. Hoewel veel mensen zeggen dat ze het allemaal maar niets vinden, blijken we het volop te vieren. In 2019 vierde 29 procent van de Nederlanders het (bij Millennials is dat zelfs 40 procent) en in 2021 ging het ook lekker: het aantal Valentijnskaarten dat we in 2021 naar elkaar stuurden was drie keer zoveel als normaal.