Twitter lanceert Community Notes voor afbeeldingen

Gisteren riep Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp Twitter nog op om met spoed iets te doen tegen het groeiend aantal (doods)bedreigingen en oproepen tot geweld tegen (Nederlandse) politici. Een ander groot, en almaar groeiend, probleem is de verspreiding van fake-news via sociale netwerken.

Twitter schakelt publiek in voor moderatie

De ontwikkelingen op het gebied van deep-fakes maken het ook steeds moeilijker om fake berichten, foto’s en video’s te herkennen. Twitter doet wel wat aan moderatie, maar sinds de overname door ongeleid -miljardair-projectiel Elon Musk is onder andere zwaar gesneden in die afdeling. Met de introductie van de optie om Community Notes, notities, toe te voegen aan foto’s in berichten, wil Twitter het publiek inschakelen in de strijd tegen fake-news.

Tot nu toe konden deze zogenoemde factcheck labels alleen toegevoegd worden aan tweets die alleen uit tekst bestonden. Het werd onder andere veel gebruikt door Twitter zelf in de corona-tijd, toen veel fake-nieuws over het virus, de vaccins en maatregelen via Twitter de wereld ‘veroverde’.

Een goed voorbeeld van een fake foto die viraal ging en waarvan veel mensen dachten dat die wel echt was, is de foto van de aanval op het Pentagon. Die bleek, gelukkig al vrij snel, gemanipuleerd te zijn. Net zoals een tweet met afbeelding van de Paus in een hippe jas, die zich via Twitter als een vuurtje over het web verspreidde (zie onderaan dit artikel).

Door Twitter gebruikers nu de mogelijkheid te bieden om een foto of afbeelding bij een tweet te ‘labelen’ voor factchecking, hoopt Twitter dit soort fake berichten eerder in de kiem te kunnen smoren. De opmerkingen over factchecking zullen vanaf het moment dat ze toegevoegd zijn niet alleen bij alle volgende (re)tweets waarin de betreffende afbeelding of foto gebruikt wordt, toegevoegd worden, maar ook bij eerdere berichten.