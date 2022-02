Twitter is niet dood: het is springlevend

Twitter heeft lang te horen moeten krijgen dat het dood ging, of zelfs dood was, maar wie het laatst tweet, tweet het best, zo blijkt. De cijfers van het platform laten zien dat er flinke groei te zien is. In 2021 is het aantal dagelijks actieve gebruikers gegroeid naar 217 miljoen, dat is 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Twitter gaat dus erg goed.

Twitter groeit in 2021 "Onze sterke prestaties voor 2021 stellen ons in staat de uitvoering te verbeteren en onze doelstellingen voor 2023 te behalen", aldus Parag Agrawal, CEO van Twitter. "We zijn meer gefocust en beter georganiseerd om verbeterde personalisatie en selecties te maken voor ons publiek, partners en adverteerders." "Twitter had een solide vierde kwartaal om 2021 af te sluiten, met een jaaromzet van meer dan $ 5 miljard, een stijging van 37% voor het jaar", zegt Ned Segal, CFO van Twitter. "Er zijn geen wijzigingen in onze doelen van 315 miljoen gemiddelde dagelijks actieve gebruikers in Q4 2023 en $ 7,5 miljard of meer omzet in 2023. Onze grotere focus op prestatiegerichte advertenties en de kansen na de verkoop van MoPub positioneert ons nog beter voor 2022 en daarna.”

Advertenties op social media MoPub is een advertentieplatform waar Twitter voor 1 miljard dollar afscheid van neemt, omdat het zelf liever verder gaat in een andere richting. De inkomsten van Twitter waren in 2021 bijna 1,6 miljard dollar, dus het verkopen van MoPub scheelt een heleboel. Tegelijkertijd zijn advertenties ook heel belangrijk voor het social media-platform, want dit is zijn grootste bron van inkomsten. Sinds kort doet het ook wel iets met abonnementen, maar dat is maar in een paar landen beschikbaar. Hoewel Twitter qua gebruikers groeit, heeft het platform verliezen geleden in 2021, waaronder door rechtszaken. Eén schikking zorgde er zelfs voor dat aandeelhouders moesten worden gecompenseerd, dus dat was een flinke financiële tegenslag. Eentje die hopelijk wordt goedgemaakt door de gebruikers, die het platform weer volop weten te vinden.

TV kijken met Twitter Twitter maakt ook veel dingen aanzienlijk leuker. Denk bijvoorbeeld aan sportevenementen waarover volop wordt getweet, of de sarcastische opmerkingen en grapjes op basis van televisieprogramma’s. Daarnaast heeft Twitter ook een belangrijke journalistieke functie: het is door zijn simpelheid en korte berichten vaak het medium waarop het snelst nieuws kan worden verspreid. Dat was een tijdje wel anders: Twitter heeft na een goede start in 2009 in 2016 heel veel moeite gehad om het hoofd boven water te houden. Dat was niet eens zozeer de schuld van het social mediabedrijf zelf: er was door de gebruikers veel negativiteit op Twitter. Ook waren mensen niet blij dat Twitter het algoritme zou veranderen van chronologisch naar op basis van populariteit via een algoritme. Ook hielp het niet dat Twitter op dat moment niet goed luisterde naar zijn community, die juist op zoek was naar een bewerkknop.

Twitter Blue-abonnement Uiteindelijk is die er trouwens nog steeds niet, al kun je met het Twitter Blue-abonnement wel een tweet nog even extra bekijken voor je hem post, zodat je eventueel zelf nog aanpassingen kan doen voor je hem de wereld inslingerd. Waarschijnlijk zal Twitter Blue sowieso de komende tijd groeien naar meer landen en ook nog meer functies krijgen, al zal de bewerkknop waarschijnlijk altijd een ingewikkeld iets blijven voor Twitter. Geeft niet: mensen weten het platform weer volop te vinden, omdat Twitter in tegenstelling tot veel andere social media in de basis toch altijd eenvoudig en heel snel is gebleken. Het leek er een tijdje op dat Twitter vooral onder journalisten levend bleef, maar mede door corona gebruikt de hele wereld het weer. Kortom, Twitter is nog lang niet dood, het is terug. Welkom!