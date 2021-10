​Toch gesprekken opnemen: gooit Clubhouse het roer om?

Snapchat werd er ooit wereldberoemd mee: de mogelijkheid om een foto slechts een bepaalde tijd te tonen. Clubhouse had zo’n zelfde unieke eigenschap: het liet je podcasts opnemen die je eigenlijk alleen live kon meeluisteren. Inmiddels lijkt het daar echter volledig van af te stappen. Je kunt gesprekken nu opnemen.

Gesprekken opnemen Waar het eerder in zijn regels had staan dat het niet de bedoeling is dat je Clubhouse-gesprekken opneemt, lijkt het daar nu compleet van terug te komen. De kortstondigheid waar Clubhouse eerst voor stond. Het idee van: je had hierbij moeten zijn, wordt nu echter volledig in de ban gedaan. Iedereen die naar het gesprek luistert, kan binnenkort namelijk op de opnameknop drukken. Tot zover de vluchtigheid van het platform. Niet dat Clubhouse nu meteen niets meer waard is. Het is nog steeds een van de weinige plekken waar je op zo’n snelle manier kan live-podcasten (zonder beeld). Het snel kunnen opnemen van soundbites zal dan ook niet betekenen dat niemand het nog zal gebruiken. De hype is echter inmiddels wel een beetje voorbij waar het om Clubhouse gaat en dat het zo snel al met zo’n grote verandering in zijn beleid komt, dat zal zeker gebruikers in het verkeerde keelgat schieten.

Clubhouse gooit het roer om Het feit dat mensen zich regelmatig online afvragen of het opnemen van een Clubhouse-gesprek illegaal is, dat toont wel aan hoe belangrijk dat dna van Clubhouse is. Of eigenlijk: was. Natuurlijk kon je wel dingen opnemen door bijvoorbeeld met een andere telefoon ernaast op audio opnemen te drukken (of zelfs een WhatsApp-voiceje voor een kleine soundbite). Dat is uiteindelijk net als bij Snapchat: daar kun je ook een foto van het telefoonscherm maken waarop iemand Snapchat heeft geopend op een verdwijnende foto.

Geen clubhuis meer In dat opzicht is het dan ook voor te stellen dat Clubhouse denkt: als er toch manieren zijn om wel opnames te maken, waarom zouden we dit dan niet voor mensen faciliteren? Het is alleen zo vreemd dat het heel erg in de markt werd gezet als iets waar je bij moest zijn. Het heet niet voor niets Clubhouse (clubhuis) en het had niet voor niets als regel dat je uitgenodigd moest worden om erbij te mogen horen. Het idee van een clubhuis is immers dat alleen de mensen die naar binnen mogen erbij zijn en alleen kunnen horen wat er gezegd wordt op het moment dat het gezegd wordt. Clubhouse verandert nu compleet zijn koers. Zou het niet beter Broadcast kunnen heten?