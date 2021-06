TikTok nu ook aangeklaagd door Nederlandse ouders

Na Groot-Brittannië wordt TikTok nu ook door Stichting Onderzoek Martkinformatie (Somi), namens een groep Nederlandse ouders, voor de rechter gedaagd. Zij eisen een schadevergoeding voor het feit dat TikTok de privacy van hun (jonge) kinderen schendt en hun veiligheid in gevaar brengt. Het schadebedrag dat in deze zogenoemde massaclaim geeist wordt verschilt per leeftijdscategorie en kan oplopen tot ver boven de 1 miljard euro.

Privacy en China? Dat bijt elkaar

TikTok neemt het, als rechtgeaard Chinees bedrijf, niet zo heel erg nauw met de privacy van haar klanten. In tegenstelling tot wat veel internationaal opererende bedrijven uit het land van de Lange Muur roepen hoeven wij ons daar geen illusies meer over te maken. Maar, als het de privacy of, erger nog, gezondheid van kinderen betreft, dan wordt het hoog tijd dat instanties gaan optreden.

Ik doel uiteraard op het gedoe rondom TikTok dat al een aantal maanden speelt. Het bedrijf zou niet alleen gegevens verzamelen over de over het algemeen zeer jonge gebruikers van het sociale netwerk. Ook zou TikTok de kinderen bestoken met reclames voor veelal ongezonde producten en irrealistische schoonheidsidealen. En als klap op de vuurpijl wordt TikTok ervan beticht dat het weinig of niets doet tegen video’s die gepost worden met zogenoemde ‘challenges’ en andere schadelijke content.