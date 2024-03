Tijdreizen op Instagram: posten in het verleden straks mogelijk

Posten in het verleden op Instagram

Op dit moment is het met een gewoon account niet mogelijk om berichten te plannen in de toekomst, maar met een business-account kan dat wel. Nu gaat Instagram echter de andere kant op, want waarschijnlijk kan iedereen straks berichten plaatsen in het verleden. Die foto van je kind met lampion kan dan mooi op 11 november, als het Sint Maarten is, in plaats van op 12 november omdat je toen pas aan het posten toekwam.

Het is een functie die nog niet officieel is aangekondigd door Instagram, maar het werd gespot in de code van de app. Het wordt daarin niet duidelijk of er verder consequenties zijn voor het terugposten van content. En vooral: of het zichtbaar is dat iets niet op de datum die erbij staat is geplaatst. Het lijkt een logische stap om dit wel aan te geven, net zoals het geval is bij bijvoorbeeld bewerkte berichten op WhatsApp. Er is echter wat te zeggen voor beide kampen: enerzijds zou het als influencer fijn zijn om iets te kunnen terugplaatsen, zeker wanneer je een samenwerking hebt lopen en je je klant niet wil laten merken dat je het eigenlijk vergeten was. Maar voor zo’n klant is het fijn om te zien dat een post helemaal niet op dat moment is geplaatst en er dus wat wordt gesjoemeld.