​Polls in de reacties op Instagram: dit kun je ermee

Instagram is momenteel bezig om te testen hoe het is om polls in de reacties te zetten. Op dit moment kun je bijvoorbeeld aan een Story wel een poll toevoegen, maar niet aan een losse post. Wil je toch wel iets vragen aan je volgers, dan kan dat nu dus. Althans, als de functie straks wordt uitgerold, want dat is volgens Meta-CEO ‘binnenkort’.





making decisions based on instagram poll results is my new favorite thing — D A R I A N (@PinkMoscatoWine) October 13, 2023

Polls in de reacties Een poll is een handige manier om snel iets te weten te komen van je volgers. Wie je klanten zijn, wat ze willen: je stelt een vraag, je verzint verschillende antwoorden en mensen kunnen dan zo’n antwoord aantikken om het te geven. Of het nu voor een ijssalon is die mensen wil laten kiezen welke nieuwe smaak ijs er aan het assortiment moet worden toegevoegd, of een wedstrijd waarbij mensen mogen helpen bepalen welke inzending de winnaar moet worden. Instagram test nu het toevoegen van polls in de reacties. Een handjevol Instagram-gebruikers mag het nu testen. Het wordt al zes maanden intern getest, maar nu wordt het dus wat meer openbaar. We hopen dat het inderdaad snel verder uitrolt, want je kunt er leuke dingen mee. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van vier foto’s in een post en dan vragen welke foto mensen het mooist vinden (zoals je ook in het onderstaande voorbeeld ziet).

Instagram Je kunt echter ook quizzes op die manier erin zetten, al moet je dan wel in een reactie het uiteindelijke antwoord geven. Polls zijn erg populair in bijvoorbeeld Stories, omdat het maar één tikje kost om mee te doen. Het is dus ook een goeie om dit in te zetten bij gewone posts. Je kunt je volgers vragen om hun mening te geven, om je te helpen kiezen welke outfit je die dag aandoet, maar bijvoorbeeld ook helpen kiezen welke naam je geeft aan een nieuwe campagne op je werk. Het kan alle kanten op. Hoewel het mogelijk is om een poll in de reacties te zetten, lijkt het niet voor de hand liggend dat iedereen een poll in de reacties bij een post kan toevoegen. Waarschijnlijk kunnen alleen de mensen het die de post hebben geplaatst. Anders zou het immers een soort opeenstapeling van polls kunnen worden. Een poll is tof omdat je je publiek ermee kunt leren kennen, maar ook verhoogt het je engagement en dat kan bijvoorbeeld heel goed zijn voor het algoritme van Instagram, waardoor je misschien belangrijker wordt gevonden. Hoe het allemaal uiteindelijk werkt en welke invloed het heeft op je populariteit op het social medium, dat is nog even afwachten, maar als het binnenkort komt, dan gaan we het zeker proberen.