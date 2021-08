Tien films en series waarin social media een rol spelen

Heb je Clickbait al gezien op Netflix? Deze nieuwe serie staat inmiddels een paar dagen op Netflix en ook al meteen een paar dagen in de top 10 meest populaire films en series in Nederland. Deze door social media en internet doordrongen crimi is heerlijk om naar te kijken en smaakt naar meer. We noemen 10 films en series op waarin social media een rol spelen (in willekeurige volgorde). 1. Mainstream Deze nieuwe film van Gia Coppola neemt de internetcultuur mee naar de echte wereld. In deze film zien we Frankie (Maya Hawke) die video’s maakt op YouTube. Wanneer ze Link ontmoet (Andrew Garfield), maakt ze van hem een soort YouTube-personage. Deze film is vooral heerlijk omdat Andrew Garfield een geweldig acteur is.

2. Nerve Nerve is een vrij slechte film, maar er is zeker een goede les uit te leren. Deze film focust zich op hoe competitief de social mediawereld kan zijn. Alles voor de likes, toch? Nerve is een spel waarin de kijkers bepalen welke ‘dare’ de spelers moeten doen. Dat kan verschillen van zoenen tot tattoos nemen, maar uiteraard gaat dat steeds verder.

3. Searching Eén van onze favoriete social media-films is Searching. Niet alleen omdat John Cho een verfrissende hoofdrol pakt, maar ook omdat het echt volledig draait om social media. In deze film is vooral Skype belangrijk, want dat is waarmee hij als vader contact houdt met zijn studerende dochter. Als ze eenmaal verdwijnt, dan begint voor hem een ware zoektocht naar haar volledige online leven.

4. Modern Family - Connection Lost Net als dat Phonebooth en Buried zulke vette films zijn omdat ze zich maar op één kleine locatie afspelen, weet deze aflevering van Modern Family op te vallen omdat hij zich alleen maar op telefoon- en computerschermen afspeelt. Je ziet de personages van de cast wel, maar alleen in videocalls. Het leukste aan deze aflevering is -naast die geweldige humor waarvan de serie zo bekend is- hoe er met de computer wordt omgegaan: het is zo super herkenbaar.

5. Black Mirror - Nosedive Nog een aflevering van een serie is uiteraard afkomstig uit Black Mirror, de serie die sowieso een nogal zwartgallig beeld geeft van waar onze technologische ontwikkelingen zoal naartoe dreigen te gaan. Nosedive presenteert een wereld waarin alles wat je doet een score geeft. Lacie (Bryce Dallas Howard) wil graag haar rating omhoog krijgen, want je krijgt dan meer mogelijkheden in het leven. Als er om allerlei verschillende redenen iets gebeurt waardoor haar ratings juist de andere kant op gaat, wordt ze steeds wanhopiger.

6. The Social Network Het is een klassieker, maar dat betekent alleen maar dat hij absoluut niet mag missen uit deze lijst. Deze film waarin Jesse Eisenberg een geweldige Mark Zuckerberg neerzet, vertelt het waargebeurde verhaal van hoe Facebook startte. Oke, oke: natuurlijk zijn daar achteraf nog wel wat dingen over gezegd, maar regisseur David Fincher weet zoals altijd een heel spannende sfeer neer te zetten, waardoor alles toch heel geloofwaardig wordt. En zeker gezien Zuckerbergs gedrag van de laatste jaren, lijkt dat helemaal niet zo ver van de waarheid te liggen. Meer weten over Facebook, dan kun je er ook nog de docu The Social Dilemma achteraan kijken.

Ingrid Goes West Soms lijkt het net alsof de wereld bestaat uit enerzijds influencers die het allemaal voor elkaar lijken te hebben, en anderzijds de losers die dat niet hebben. Dat dat natuurlijk totaal niet klopt, komt naar voren in Ingrid Goes West. Het motto ‘fake it till you make it’ lijkt het thema te zijn van deze film, waarin Aubrey Plaza een meisje speelt dat zich in de schulden werkt om maar op social media te kunnen uitstralen dat ze influencer is, terwijl ze zelf vooral hevig onder invloed is van alles wat haar influencerheldin (gespeeld door Elizabeth Olsen) doet. Wanneer de twee elkaar ontmoeten, lijkt dat een match, maar wij weten beter…

8. Eight Grade Bo Burnham, die recentelijk nog een geweldige one-man-show over Corona op Netflix plaatste, regisseerde de film Eight Grade. Deze film draait om een meisje, Kayla (gespeeld door Elsie Fisher), die eigenlijk niet zoveel vrienden heeft. Ze is niet populair, maar dat wil ze wel zijn, simpelweg om erbij te horen. Ze gebruikt social media om selfies te plaatsen en grappige video’s te maken als een soort dagboek. Het is enorm aandoenlijk, maar heeft ook zijn keerzijde. In deze enorm aandoenlijke, charmante film herkent iedereen zich waarschijnlijk wel een beetje.

9. Love, Guaranteed De meeste films over social media zijn spannend of wat zwartgallig, maar er wordt ook op romantische wijze gebruikgemaakt van social media. We hebben het natuurlijk over dating apps. In Love, Guaranteed zien we hoe Rachael Leigh Cook en Damon Wayans Jr de liefde vinden op een bijzondere manier. Hij vindt dat een bepaalde dating-app geen garanties zou mogen geven op liefde, zij is de advocaat die hem representeert. Dat kan natuurlijk maar één kan opgaan.

10. Hard Candy Bij social media denken we dan misschien snel aan Instagram, Twitter, Skype en Tinder, maar de good old chatroom is er zeker ook eentje. In de wat oudere film Hard Candy (uit 2005) heeft een 17-jarig meisje besloten het heft in eigen hand te nemen. Zij (Elliot Page) gaat achter een man (Patrick Wilson) aan nadat hij haar het hof probeert te maken in een chatroom. Hard Candy is een enorm harde film die impact maakt en het verbaast ons niets dat deze film enorm veel awards heeft gewonnen. Zeker voor die tijd was dit absoluut een baanbrekend verhaal.