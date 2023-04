Substack: alles wat je moet weten over dit Twitter-alternatief

Tweet je nu iets over Substack, dan hoef je niet te denken dat mensen je tweet gaat vinden. Zoek je naar tweets over Substack, dan krijg je vreemd genoeg alleen maar tweets te vinden over ‘nieuwsbrieven’. Jaja, Twitter voelt de druk van Substack, een Twitter-alternatief dat blijkbaar nogal in de irritatiezone zit van Elon Musk. Maar de vraag is: wat is Substack eigenlijk?

Substack Substack is een journalistiek platform waar nieuwsbrieven worden gemaakt: Edward Snowden en Emily Nunn zijn voorbeelden van mensen die er weleens een bijdrage aan hebben geleverd. Het heeft meer dan een half miljoen betalende klanten en geldt als een begrip in de wereld van nieuwsbrieven. Het is geen enorm commercieel ingestoken bedrijf: het heeft eerder een goed-doel-achtige basis waarbij het wil zorgen dat er een minder grote kloof tussen burgers en de journalistiek is. Substack is ooit gelanceerd door Chris Best, de man achter Kik (een soort WhatsApp), samen met Jairaj Sethi (ook Kik) en journalist Hamish McKenzie. Het platform heeft diverse investeerders, waaronder Andreessen Horowitz, een durfkapitaalonderneming die eerder investeerde in... Twitter. Substack is ingestoken om schrijvers hun eigen publicatieplek te geven en je kunt daarmee goed geld verdienen. De top 10 uitgevers op Substack verdienen gezamelijk 7 miljoen doller per jaar.

Nieuwsbrieven Substack neemt 10% van de inkomsten uit abonnementen en om lid te worden van een nieuwsbrief, betaal je 5 euro per maand (of 50 euro per jaar). Er zijn ook gratis nieuwsbrieven, dus je hoeft niet per se te betalen. Mede daarom is het ook een heel populair platform dat meer dan 1 miljoen gebruikers telt, ook al wordt er vaak gedacht dat nieuwsbrieven verleden tijd zijn. Eerder dit jaar heeft Substack ervoor gekozen om Notes te introduceren, wat eigenlijk een soort kopie is van Twitter. Het verschil is echter dat het niet draait om advertenties, wat natuurlijk bij Twitter juist steeds meer de focus werd. Het gaat om kwalitatief goede content boven commercieel gedreven content die alleen draait om populariteit, aldus Substack. In principe is Substack dus gewoon een nieuwsbrief-app en je zou denken dat dat niet echt bedreigend is voor Musk en co, maar sinds Substack iets heeft gezegd over Substack Notes, dat toch wel erg op Twitter lijkt, is het bonje. We kunnen Twitter niet vragen om een reactie over Substack: het communicatieteam is ontslagen en wanneer je een persvraag naar Twitter stuurt, ontvang je nu slechts een poepemoji terug.