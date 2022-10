​Stapt TikTok in de gamewereld?

Facebook en Snapchat

Facebook is een lange tijd thuishaven geweest van Farmville, maar verder is de gametak van Facebook niet heel succesvol. Ook probeersels om bijvoorbeeld bekende streamers naar het platform te halen zijn niet extreem succesvol. Eén van de bekendste streamers op Facebook Gaming is StoneMountain 64 en die heeft 3,4 miljoen volgers heeft.

Dat is op zich indrukwekkend, maar natuurlijk niets vergeleken bij de gemiddelde streamer op YouTube of Twitch, zoals Ninja met zijn 18 miljoen volgers. Facebook stopt morgen volledig met zijn gaminginiatieven. Snapchat is ook ooit met gaming begonnen, maar heeft daar ongeveer twee jaar later toch besloten de stekker uit te trekken.