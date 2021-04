Parler komt terug in de App Store

Apple laat de app van Parler weer toe in de App Store . De social media app ligt al tijden onder vuur omdat het een platform is voor mensen met politieke motieven. Grote technologieplatforms hebben de banden met Parler verbroken na de aanval van aanhangers van de voormalige Republikeinse president Donald Trump op het Capitool. Tijdens die aanval op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven.

Parler gaat app verbeteren

In een brief die in handen is van verschillende Amerikaanse media staat dat Parler een update gaat uitvoeren waarmee het beleid rondom moderatie van inhoudelijke content beter moet worden.

Het is nog niet duidelijk welke veranderingen het precies zijn. Parler zet erg in op de vrijheid van meningsuiting. Ze prijzen zichzelf als alternatief voor Twitter en Facebook. In de brief van Apple staat dat de bijgewerkte Parler-app onmiddellijk beschikbaar zou zijn nadat Parler deze update heeft uitgevoerd.