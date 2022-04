​Ongewenst getagd? Twitter werkt aan een oplossing

Op Facebook kun je het regelen, dat je toestemming moet geven voor een bericht waarin iemand je heeft getagd op je tijdlijn komt. Dat is met Twitter wat moeilijker. Voor je het weet word je in een verhitte discussie betrokken waarvan je totaal geen deel wil uitmaken. Ongewenst getagd dus. Twitter steekt er een stokje voor.

Ongewenst getagd

Het vervelende aan ongewenst getagd worden, is dat je telefoon soms volledig ontploft van zoveel reacties, want vaak gebeurt dit in een soort gigantische groepsdiscussies waarbij je vaak al snel compleet de draad kwijt bent. Als je al je best doet om het te gaan lezen, want dit vervelende taggen wordt ook vaak gedaan door mensen die niet per se het beste met je voor hebben.

De ‘unmention’-optie maakt het mogelijk om jezelf ondanks een tag uit een conversatie te verwijderen. Dat kan door het menu te gebruiken dat je in de webversie van Twitter tegenkomt onder de drie puntjes rechtsboven een Tweet. Je kunt dan kiezen voor ‘Leave this conversation” (dit gesprek verlaten) en dan toont Twitter een pop-up met de melding wat er precies gebeurt als je het gesprek inderdaad verlaat. Je wordt ongetagd, je ziet geen toekomstige referenties naar jezelf in dat gesprek en het stopt de meldingen, wat wel het meest prettig is.