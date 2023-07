Moet er een social media-richtlijn komen voor de overheid?

Weet jij waar je je lokale politie kunt vinden op social media? Is het Twitter, is het Facebook, TikTok misschien? Of je gemeente, of de Belastingdienst? Waar de overheid meestal vrij bureaucratisch in elkaar zit met duidelijke rangen en hokjes, geldt dat niet echt voor haar social mediabeleid. De Belastingdienst laat weten Mastodon te gaan gebruiken, terwijl de Politie ondertussen het beleid rondom TikTok aanscherpt en het zakelijk gebruik ervan verboden is. En dan is er nog Twitter: veiligheidsrisico’s gaan daar niet meer naar verwijzen in NL-Alerts. Het is allemaal nogal wat: moet daar niet wat meer eenduidigheid in bestaan?

TikTok nee, Mastodon ja Waarom de overheid op allerlei social media beschikbaar is, dat is duidelijk: het wil zijn burgers bereiken en het gaat dus waar de burgers gaan. Wordt Threads straks gelanceerd in Nederland, dan kun je er donder op zeggen dat allerlei overheidsinstanties er hun plekje claimen. Het lijkt alleen soms alsof dat allemaal niet heel doordacht wordt gedaan. Dat zie je aan TikTok: daarvan blijkt nu toch dat het mogelijk niet zo veilig is, dus wordt het de Politie, maar ook andere overheidsinstanties afgeraden om TikTok te gebruiken. Op zich is het goed dat de overheid breed beschikbaar is op social media, maar soms is het bos door de bomen niet goed te zien. Het zou fijner zijn als er wat meer cohesie zou bestaan onder overheidsinstanties. Dat helpt namelijk ook bij een herkenbare benaming kiezen van je kanalen. Om de Politie als voorbeeld te noemen, die doen het op Twitter erg goed: @POl_plaatsnaam maakt het heel duidelijk met wie je te maken hebt. Ook de namen van de accounts zijn redelijk overeenkomstig. Die duidelijkheid is heel fijn. Dat hebben andere overheidsinstanties minder. Het Belastingdienst-account voor de toeslagenaffaire, zakelijk en gewoon hebben wel andere handles, maar hun namen zijn allemaal gewoon ‘Belastingdienst’, waarvan er eentje een badge heeft en de rest niet. Hetzelfde geldt voor de ministeries: sommigen hebben een badge, sommigen niet.

De overheid op social media Het is niet makkelijk voor de overheid om te bedenken waar het wel of niet aanwezig wil zijn. Het liefst overal, maar het moet wel veilig zijn en de burgers moeten er echt iets aan hebben. En als er dan wordt gekozen door de Politie om TikTok niet meer te gebruiken om te communiceren, dan zouden de andere overheidsinstanties toch mee moeten gaan? Of als de Belastingdienst naar Mastodon gaat, dan moeten andere overheidsinstanties toch ook meegaan? Het zou één familie moeten zijn, maar nu is elk familielid op verschillende plekken en onder verschillende omstandigheden te vinden. De Belastingdienst laat weten op Mastodon te gaan omdat het minder afhankelijk wil zijn van Big Tech-bedrijven. Dat is een goed streven, maar wat betekent het precies? Gaat het inderdaad binnenkort van Twitter af, en Facebook? En hoe zit het dan met andere overheidsinstanties? Het is goed dat de overheid bezig is met social media, ook met nieuwe social media, maar hierbij zou er absoluut meer in één lijn moeten worden gedacht, in plaats van per organisatie.