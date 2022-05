Moederdag! De leukste tweets en inhakers door en over mama's

Het is vandaag Moederdag! Misschien heb jij je moeder al verrast met een lekker ontbijtje, een van de toffe cadeaus uit ons moederdagartikel of is deze dag vooral een manier om aan je moeder te denken als ze er niet meer is. Het is in ieder geval de dag om je moeder in het echt, of in je gedachten, in het zonnetje te zetten. Dat wordt soms op bijzondere manieren gedaan, zo blijkt uit tweetend Nederland.

Moederdag

Moederdag is een feestdag afkomstig uit de Verenigde Staten. Het leuke is dat het is gestart door een vrouw, voor haar eigen moeder. Anna Jarvis startte er in 1914 mee om haar bewondering te tonen voor haar eigen moeder, maar ook voor de belangrijke rol die deze vrouwen spelen in onze maatschappij. Wat veel mensen niet weten, dat is dat de moeder van Anna op dat moment helemaal niet meer leefde. Ze stierf in 1905, waardoor Moederdag dus helemaal niet per se om cadeaus gaat, maar vooral om de gedachte.

Die gedachte laten mensen nog steeds gelden op Moederdag, dat we in Nederland traditioneel gezien vieren op de tweede zondag van mei. Mensen klagen vaak dat Valentijnsdag is bedacht door Hallmark om meer wenskaarten te verkopen. Maar het naar Nederland halen van Moederdag is eigenlijk juist zo’n commerciële feestdag. Het was namelijk de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde die ervoor koos om Moederdag in Nederland groot te maken. Goed voor de verkoop van bloemen.