​Meta vindt een interessant wapen in de strijd tegen wraakporn

Het is voor sommige mensen een van de grootste angsten: dat er pornografisch materiaal van ze online verschijnt. Het zonder toestemming verspreiden van pornografie om wraak te nemen gebeurt veelvuldig. Soms zelfs met afpersing, dan heet het sextortion. Dit is zo hevig, dat Meta er een wapen tegen heeft gebouwd en die is vrij grondig.

StopNCII Meta heeft de handen ineengeslagen met de Engelse non-profitorganisatie Revenge Porn Helpline, met als doel om te zorgen dat je intieme kiekjes niet op Facebook of Instagram verschijnen. Bovendien doen niet alleen Facebook en Instagram mee: ook andere bedrijven kunnen zich aansluiten bij het initiatief dat StopNCII.org heet. NCII staat voor Non-Consensual Intimate Images, dus intieme beelden die zonder toestemming zijn gemaakt of gedeeld. Je moet er als slachtoffer of potentieel slachtoffer wel een horde voor nemen: het idee is dat je namelijk de foto’s waar je je zorgen om maakt deelt op StopNCII.org. Vervolgens gaan er computers aan het werk die checken of de beelden inderdaad ergens online te vinden zijn. Dus ja, je moet eigenlijk de kiekjes waarvan je niet wil dat ze door mensen gezien worden, toch echt delen. StopNCII is echter overtuigd dat mensen hierdoor weer controle krijgen over de content in plaats van dat een rancuneus persoon ermee aan de haal gaat.

Eerst zelf delen Uiteraard vraagt StopNCII wel of je er akkoord mee bent dat je de foto’s met het platform deelt en of je wel zelf in beeld bent. Het beeld wordt vervolgens voorzien van uniek DNA, een ‘hash’ en daarna doorgestuurd naar in eerste instantie Facebook en Instagram. Later komen daar meer bedrijven bij, wanneer zij zich aansluiten. Niemand krijgt de foto’s in eerste instantie te zien, juist omdat een bestand een hash krijgt terwijl het nog in jouw browser zit, krijgt StopNCII alleen de varianten met zo’n hash. Maar als er een match wordt gevonden, dan zullen contentmoderators het bestand dat op hun platform staat en overeenkomsten heeft met de hash wel bekijken en beoordelen. Is dit inderdaad wraakporno, dan worden de foto’s of video’s eraf gehaald. Ook kunnen platformen zorgen dat opnieuw uploaden niet gaat lukken.

Wraakporno op Facebook Mocht je het trouwens toch een wat vreemde manier van werken vinden, het kan erger. Facebook liet het eerst door mensen bekijken en dan van een hash voorzien, wat vooral gezien de privacy van de toch al heel kwetsbare slachtoffers geen briljant plan was. Dit is ook niet perfect, maar het zorgt er in ieder geval voor dat hopelijk zo min mogelijk mensen de content te zien krijgen. Het is te hopen voor slachtoffers die StopNCII gebruiken, dat meer bedrijven zich aansluiten, want vaak wordt wraakporno juist op veel verschillende platformen gedeeld voor zoveel mogelijk impact.