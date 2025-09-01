Meta beteugelt zijn chatbots die flirtten met kinderen

Meta wil grote stappen maken in de wereld van kunstmatige intelligentie en het heeft zeker succes met zijn taalmodel Llama. Tegelijkertijd is er Meta AI, de AI die het publiek kent. We hebben het inmiddels onder andere in WhatsApp. Ook in Facebook zijn er AI-chatbots aanwezig, maar die blijken zich niet altijd te gedragen. Meta heeft ze nu aangepast.

Chatbots van Meta

De chatbots van Meta gingen gesprekken aan met kinderen die echt niet door de beugel konden. Er werd geflirt en er werd zelfs op een manier over zelfdoding gesproken die zowel voor kinderen als voor volwassenen enorm problematisch is. Ook zelfverminking en eetstoornissen waren een blinde vlek van Meta als het om zijn AI-chatbot ging. Uit onderzoek kwam naar voren dat de AI-chatbot er gevaarlijke gedragingen op nahield en Meta heeft het nu aangepast.

De chatbots worden nu anders getraind, waardoor ze gevoelige onderwerpen op een gepaste manier bespreken. Of eigenlijk niet bespreken: de chatbots verwijzen nu meteen naar instanties voor hulp. Zo wordt voorkomen dat de AI als een soort therapeut optreedt. Of als een soort geliefde, want de AI zou ook met kinderen flirten en dit soort romantische gesprekken vinden nu niet langer plaats.