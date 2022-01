​LinkedIn komt deze maand nog met audio-evenementen

Begin 2021: grote bedrijven gingen ineens allemaal op Clubhouse. Het platform waarmee je geen podcasts maakt, maar een soort live audio-uitzendingen organiseert werd in één keer razend populair. Inmiddels blijkt dat de storm rondom Clubhouse wel een beetje is gaan liggen, maar LinkedIn komt later deze maand met een eigen variant ervan.

Kopiëren-plakken Het is opmerkelijk dat LinkedIn er juist nu mee komt, want nadat Clubhouse groeide en groeide implementeerden allerlei social media het. Bij Twitter kun je online audioshows maken onder de naam Spaces, Facebook kwam met Hotline en Instagram startte Live Rooms. Iedereen wilde een graantje meepikken van de plotselinge rage.

Clubhouse op LinkedIn Zoals alle andere social media startte LinkedIn ook meteen met het maken van een eigen variant. Hierover werd al in maart 2021 gesproken. Het blijkt echter nu pas voldoende te zijn getest en goed te zijn bevonden om het ook daadwerkelijk te lanceren. Dat heeft even geduurd, maar dat is in het geval van LinkedIn wel een goed idee. LinkedIn is slim bezig door niet meteen mee te gaan met de trend, want dat heeft het vaker gedaan en dat was niet zo succesvol. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Stories’ op LinkedIn. Dat wordt toch wat vreemd gevonden en past meer bij andere social media. Het is dan ook inmiddels weer gestopt. Waar andere social media immers vooral voor grappige privéverhalen zijn, wordt LinkedIn toch vooralsnog vooral gebruikt om zakelijke, serieuzere content te delen.

Live audiogesprekken Waarschijnlijk past een Clubhouse-achtige oplossing beter bij het platform. Immers werd die tool al meteen door bedrijven gebruikt om bijvoorbeeld hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-activiteiten te laten zien door experts en medewerkers hierover te laten discussiëren. Dat is iets wat we zeker voor ons zien op LinkedIn, maar de vraag is of het niet inmiddels wat laat is. Clubhouse zelf was booming in februari 2021, met een opleving in de zomer, maar sinds augustus zakt de populariteit in een rap tempo. LinkedIn hoopt op weer een opleving voor live audiogesprekken en komt dus deze maand met zijn eigen antwoord. Het zou wel gaan om een beta, dus helemaal uit de testfase is deze mogelijkheid nu ook alweer niet.

LinkedIn Live LinkedIn kondigt dit zelf aan in een blog: “Deze maand zetten we een grote stap voorwaarts en bouwen we voort op het succes van LinkedIn Live-uitzendingen door een geheel nieuwe interactieve evenementenervaring te lanceren. Hiermee kunnen onze leden actiever deelnemen aan het gesprek en kun je nieuwe connecties maken, je professionele merk versterken en collega's inspireren.” “In onze nieuwe ervaring kun je deelnemen aan het live gesprek door je hand op te steken en je bijdrage toe te voegen naast de sprekers "op het podium" om te helpen bij het leiden en toevoegen van de discussie. Je kunt ook zien wie er nog meer aan het evenement hebben deelgenomen. Het is ook mogelijk om andere deelnemers tijdens het evenement te volgen en berichten te sturen om relaties te onderhouden en de gesprekken gaande te houden nadat het evenement is afgelopen.”

Bedrijven LinkedIn lijkt overtuigd van de mogelijkheid voor een eigen Clubhouse en dat moet ook wel, na zo lang ontwikkelen. We zijn benieuwd welke personen of bedrijven hier ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken en met welk doel.