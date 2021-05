​Liken is niet genoeg: Twitter wil meerdere reactiemogelijkheden

Het blijft een beetje gek, op een duimpje omhoog drukken als iemand aangeeft dat zijn kat is overleden. Je doet het om medeleven te tonen, maar het is toch een beetje vreemd om je ‘oke dan!’-duim op te steken op zo’n verdrietig bericht. Twitter wil daarom (hoewel, misschien niet per se om dit voorbeeld) net als Facebook meerdere reactiemogelijkheden toevoegen.

Hoewel het bijvoorbeeld voor journalisten soms onduidelijk kan zijn als deze opties er zijn onder een artikel (is een lezer het niet eens met het nieuws, of vindt die persoon het artikel niet goed geschreven?), heeft het op social media over het algemeen een goede invloed om meerdere reactiemogelijkheden te hebben. Zo te zien wil Twitter niet dat mensen boosheid kunnen uiten in icoonvorm, dus daarvoor zal je alsnog woorden moeten tikken om te reageren.

De like-knop op Twitter was overigens nooit een duimpje: dat is echt van Facebook. Twitter had eerst de ster en daarna het hart om te laten zien dat je een bericht kon waarderen. Nu komen daar meer mogelijkheden bij, zo ontdekte researcher Jane Manchun Wong -die het meestal bij het rechte eind heeft-. Ze kwam in de code van Twitter opties tegen genaamd cheer (toejuichen), hmm (bedenkelijk zijn), sad (verdrietig) en haha (lachen).

Reacties op Facebook

Op Facebook kun je al sinds 2016 aangeven of je iets leuk vindt, gewéldig, of dat je er boos om bent. Recentelijk is daar ook nog het ‘medeleven’ icoontje bijgekomen. Toch kan ook Facebook wat dat betreft nog uitbreiden. We zouden bijvoorbeeld graag een ‘Trots op jou’-optie zien, of eentje met een feestmuts, om te laten zien dat je ook in de partymood bent. De meeste reacties zijn wel te vatten onder die die er nu bestaan, maar wat ons betreft kunnen die twee opties er ook nog wel bij. Ook omdat ze nog positiever en vrolijker zijn dan de opties die nu te kiezen vallen.

Twitter introduceert een paar iconen die Facebook ook heeft, maar komt ook met de ‘bedenkelijke’ reactie. Twitter is van nature meer een discussieplatform dan andere social media, waardoor deze reactie goed zou passen. Aan de andere kant lijkt het gebruik ervan misschien wat vaag. Het kan ook als sarcastisch worden gelezen. Dit alles is overigens nog niet officieel bekendgemaakt door Twitter, al vroeg het enkele maanden geleden wel in een enquête aan gebruikers wat zij ervan zouden vinden als zoiets werd geïntroduceerd. Wij reageren in ieder geval alvast met: cheer. Kom maar op met die nieuwe reactiemogelijkheden, die ‘Hmm’ vogelen we gaandeweg wel uit.

Beeldbron: Mylene2401