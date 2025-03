Like voor een lijk: onderzoek waarom extreem geweld steeds viraal gaat

Extreem geweld is erg populair op het internet, en dat is niet nieuw. Wat wél nieuw is, is dat je het steeds vaker ongevraagd tegenkomt op sociale media, waar techbazen als Elon Musk en Mark Zuckerberg de teugels wat laten vieren. Steeds meer mensen – en dus ook kinderen – komen er daarom mee in aanraking, of ze het nu willen of niet. In de vierdelige serie Like voor een lijk onderzoekt journalist Gwen van der Zwan waarom extreem geweld voortdurend viraal gaat.

Like voor een lijk

In Nederland zijn beelden van kinderen die seksueel misbruikt worden, terecht, niet toegestaan, maar beelden van kinderen die vermoord worden mag je wél rondsturen en op je website plaatsen. Hoe kan dat? In de vierdelige 3LAB serie Like voor een lijk zoekt journalist Gwen van der Zwan uit wie hier direct en indirect de slachtoffers van zijn. En waarom er zoveel mensen naar extreme geweldsvideo’s kijken.

Gwen van der Zwan: “Ik maak me al lange tijd zorgen om Tommy en zijn gewoonte om naar gewelddadige video’s te kijken. Via hem werd me duidelijk hoe groot de groep mensen is die dit soort beelden bekijkt, hoe makkelijk toegankelijk het is en hoe schokkend de inhoud is. Nu zowel X als Meta besluiten de moderatie te beperken en ik op sociale media voortdurend dergelijke video’s voorbij zie komen, vind ik het tijd om de ernst en omvang van dit probleem in beeld te brengen – een probleem dat zich inmiddels verplaatst naar kinderen die nietsvermoedend op TikTok scrollen. Ik wil een krachtige boodschap afgeven: gore bestaat, dit is hoe extreem het is, dit zijn de slachtoffers, en: er had al lang wetgeving moeten zijn.“