KFC Duitsland blundert met ‘Kristallnacht aanbieding’

Winkels en restaurants houden wel eens speciale acties op gedenkwaardige dagen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is toch wel de uit de VS overgewaaide ‘Black Friday’, een koopjesdag op de vrijdag na Thanksgiving. KFC wilde in Duitsland ook een speciale actie ter ere van een ‘gedenkwaardige nacht’ starten. Helaas, zo bleek, kozen ze daarvoor de Reichspogromnacht, beter bekend als de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938. Dat was de nacht waarin de Nazi’s in Duitse steden de ramen ingooiden bij duizenden Joodse winkels, synagoges en huizen. Daarbij kwamen meer dan 1000 mensen om het leven en werden tienduizenden naar concentratiekampen gedeporteerd. Niet bepaald een nacht om feestelijk te gedenken.

‘Systeemfout’, zegt KFC

KFC Duitsland stuurde op 9 november een tweet de wereld in waarin ze haar volgers opriep zichzelf ter ere van de Reichspogromnacht te trakteren op wat extra kaas bij de knapperige KFC kip. Die tweet leidde uiteraard bij veel volgers tot nogal wat verontwaardiging. De promotietweet werd kort daarna uiteraard wel snel verwijderd. Restte de vraag hoe dat kon gebeuren natuurlijk. 9 november is een gedenkwaardige dag in Duitsland, maar dan toch vooral vanwege de val van de Muur in 1989.

Het kiprestaurant kwam dezelfde dag nog met excuses en een summiere verklaring voor de Twitter blunder. Volgens KFC kon dit gebeuren door een ‘systeemfout’. Schijnbaar worden dit soort 'promoties' op speciale dagen geautomatiseerd verstuurd. Om te voorkomen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt zegt KFC dat het haar interne processen gaat controleren