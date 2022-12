Instagram maakt het makkelijker een gehackt account te herstellen

Instagram wil gebruikers het makkelijker maken om hun account terug te krijgen wanneer deze is gehackt. In het verlengde daarvan wil het social medium ook nieuwe regels toevoegen waardoor nepaccounts worden bestreden. Een nodige functie, want het stelen van andermans foto’s of zelfs hun hele account komt veelvuldig voor op het platform.

Instagram-account gehackt Instagram laat weten: “Er zijn enkele eenvoudige dingen die je kunt doen om je account veilig te houden, zoals ervoor zorgen dat je een sterk wachtwoord hebt en tweefactorauthenticatie inschakelen.Je kunt ook op elk moment de beveiliging van je account controleren en verhogen door de Security Check-Up van Instagram in te vullen. Naast deze lopende veiligheidstools zijn we verheugd om verschillende nieuwe functies te belichten die zijn ontworpen om de accounts van mensen veilig te houden en hen meer ondersteuning te bieden als ze de toegang tot het account verliezen. Als je niet kunt inloggen op je account, ga je op je mobiel telefoon of in de desktop naar Instagram.com/hacked. Vervolgens kun je selecteren of je denkt dat je bent gehackt, je wachtwoord bent vergeten, de toegang tot tweefactorauthenticatie bent kwijtgeraakt of dat je account is uitgeschakeld. Door daarna een aantal stappen te volgen moet het makkelijker worden om je account weer terug te krijgen. Of zelfs accounts.

Identiteitscheck Instagram testte daarnaast een manier om via twee vrienden de identiteit te bevestigen om te helpen weer toegang te krijgen tot je account. Die vrienden moeten dan binnen 24 uur op het verzoek antwoorden en wanneer dat is gelukt, krijg je de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord in te stellen. De optie is nu beschikbaar voor iedereen op Instagram. En, een functie die er ook nu is, dat is de waarschuwingsfunctie. Hierbij kan het social medium een seintje geven als een account zich mogelijk als je voordoet op basis van volgverzoeken. De ‘originele’ persoon krijgt een seintje, maar ook degene die door de hacker of kwaadwillende wordt benaderd krijgt binnenkort een waarschuwing als er iets niet in de haak lijkt te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het imiteren van personen, maar ook bedrijven.

Verificatiebadge In tegenstelling tot Twitter dat de verificatiebadge heeft laten verslonzen tot iets dat iedereen gewoon kan kopen, houdt Instagram hem hoog in het vaandel. De blauwe badge is juist op meer plekken bij een account te zien, zodat je wordt geholpen bij het checken of iemand wel is wie hij zegt dat hij is. Al met al een heleboel positieve manieren om Instagram beter bereikbaar te maken voor mensen die om wat voor reden dan ook uit hun account zijn buitengesloten. Hopelijk wordt het zo een iets minder vervelend proces dan het eerst was.