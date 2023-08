Influencers moeten kids laten meedelen in hun verdiensten

Zijn wetsvoorstel werd aangenomen en zal op 1 juli 2024 van kracht worden. Vanaf dat moment moeten influencer ouders hun minderjarige kinderen laten meedelen in de inkomsten die de ouders genereren met posts en video’s. Ze zjn vanaf dan verplicht om 50% van de inkomsten opzij te zetten in een geblokkeerd trustfonds voor het kind, gebaseerd op het percentage van de tijd dat ze in de video te zien zijn. Als een kind bijvoorbeeld in 50% van een video voorkomt, moet het 25% van het geld ontvangen; als ze 100% meedoen, moeten ze 50% van de inkomsten ontvangen. Dit geldt echter alleen in scenario's waarin het kind in een periode van 12 maanden bij meer dan 30% van de vlogs in beeld komt.

Niet alle kinderen zijn daar, vooral als ze wat ouder geworden zijn, even blij mee. Daarom stuurde een van die kinderen, de inmiddels 16-jarige Shreya Nallamothu ut Illinois, een brief naar de gouverneur van de staat Illinois, Pritzker. Daarin riep ze de politicus op om iets te doen om de privacy van met name jonge kinderen te beschermen. Hij bedacht vervolgens het plan om de bestaande wet op kinderarbeid, de onder andere geldt voor minderjarige acteurs.

Influencers, als ze genoeg volgers en views hebben, kunnen een aardig zakcentje verdienen met hun posts en video’s op sociale netwerken en YouTube. Dat doen ze vooral ook door het promoten (of pluggen) van producten waarvoor ze dan geld ontvangen van de fabrikanten. Om posts en met name video’s nog aantrekkelijker te maken, laten influencers met kinderen ook vaak hun kroost opdraven. Kids en katten scoren nu eenmaal als het gaat om het genereren van zoveel mogelijk views en likes.

Best be careful what you post parents. New Illinois law allows kids at age 18 to sue parents for online photo/info posted in their youth. Illinois passes a law that requires parents to compensate child influencers - CNN https://t.co/bZkmEPP5Ya

Kids zijn acteurs die recht hebben op inkomsten

Veel YouTube-oudervloggers of influencers plaatsen elke maand of wekelijks meerdere video's. Daarin worden vaak over hun leven worden gedeeld, variërend van financiële problemen in het gezin en de geboorte van een nieuwe baby of een unpacking van speelgoed. Video’s waar vaak ook de kinderen in te zien zijn en waar de ouders veel geld mee kunnen verdienen.

Tot nu toe zijn ouders nog niet wettelijk verplicht om hen een deel van de inkomsten aan hun kinderen te geven. Dat verandert binnenkort dus in Illinois. De vraag is nu natuurlijk of dit voorbeeld de komende periode navolging zal krijgen. Zowel binnen als buiten de VS.