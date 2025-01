Iedereen gaat verticaal: nu doet ook X mee

X heeft trouwens nog iets in Europa gelanceerd, namelijk Grok, zijn AI-tool waarmee je beelden kunt maken. We zullen je daar morgen meer van laten zien, want de resultaten zijn af en toe stuitend. Zie je op X nog geen verticale video’s, dan kan dat komen omdat je op Android zit: het schijnt eerst alleen naar mensen op iOS (iPhones) uit te rollen.

TikTok-ban

Het is natuurlijk niet toevallig dat alles sinds een paar weken verticaal lijkt te worden: de TikTok-ban is daar verantwoordelijk voor. TikTok is een halve dag op zwart geweest in Amerika, maar is nu gewoon terug van weggeweest (althans, in de App Store schijnt het social videomedium nog niet beschikbaar te zijn). President Trump heeft uitstel van executie aangevraagd voor TikTok, om het meer tijd te geven te zoeken naar een Amerikaanse eigenaar.

En ook daar bemoeit de net weer president geworden Trump zich mee: hij zou Oracle en Microsoft bereid hebben gevonden om TikTok te kopen, al beweert hij dat Oracle er niets mee te maken zou hebben. De tijd zal het leren, maar tot het zover is, zien we in ieder geval dat alle social media volledig verticaal gaat: het is moeilijk om nog een medium te vinden dat een andere vorm durft te kiezen.