Hoe Usher en Chris Brown hun concerten viral laten gaan

Volgende week staat RnB-artiest Usher maar liefst 5 keer in de Ziggodome en Chris Brown verkocht vorige week in een rap tempo zijn concert in de Amsterdam Arena uit. Twee rhythm and blues-zangers die ook een goed staaltje kunnen dansen. Dat is echter niet waarmee hun concerten viral gaan.

Meet & Greet nieuwe stijl

Chris Brown zegt dat hij zijn Meet & Greets weer laat terugkomen voor zijn concertreeks in grote stadia over de hele wereld. Een Meet & Greet is doorgaans iets voor de echte fans: mensen die hun idool een hand willen geven, willen zeggen hoeveel hun muziek voor ze heeft betekent en nog snel een foto willen om het moment te vereeuwigen.

Op zich zijn die van Chris Brown niet heel anders, alleen die foto, daar is wat bijzonders mee. De zanger zorgt namelijk dat het extra memorabele foto’s zijn, door de dames vast te grijpen alsof het zijn geliefde is. Het is voor zover bekend allemaal met consent: zijn Meet & Greets zijn er beroemd om geworden. Zo beroemd dat het nieuws is dat hij ze weer laat terugkomen. Goedkoop schijnt het overigens niet te zijn: 1.000 euro, maar dan heb je wel een foto die waarschijnlijk nog jaren viral gaat op social media.