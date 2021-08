​Hoe social media reageren op de situatie in Afghanistan

Social media en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Arabische lente kon alleen zo goed georganiseerd plaatsvinden dankzij Twitter. Tegelijkertijd zijn er regimes die social media in hun volledigheid verbieden. Er ligt veel druk op platforms als Twitter en Facebook. Dat zien we ook nu, nu de Taliban de nieuwe overheerser is van Afghanistan. Elk platform heeft weer zijn eigen manier om ermee om te gaan.



Snel je account offline

Facebook heeft ervoor gekozen om van alle accounts in Afghanistan de vriendenlijsten te verbergen. Het heeft dit gedaan nadat journalisten, burgerrechtenorganisaties en activisten hierom vroegen. De Taliban is zelf al geblokkeerd van Facebook en YouTube. Het is voor mensen ook makkelijker geworden om snel hun volledige account offline te halen, want veel burgers zijn bang dat de Taliban op hun social media zien dat ze een connectie hebben met het voormalige regime in Afghanistan of Westerse landen. Dat offline halen is nu in één klik mogelijk.