​Heb je dat artikel dat je wil delen wel gelezen?

Deel je wel eens een artikel waarvan je eigenlijk alleen de kop hebt gelezen? Facebook vindt dat maar niks en test daarom iets nieuws. Het wil via een pop-up een extra check uitvoeren of je een artikel wel van kop tot staart hebt gelezen.



Lees voor je deelt

Het gaat niet om artikelen waarvan je zelf een linkje van het internet plukt, want hiervan kan Facebook niet zien of je het al dan niet hebt geopend. Het kan dat echter wel zien als het gaat om een Facebookpost. Stel je voor dat je dit artikel van ons op ons Facebookaccount ziet en je wil het delen: zodra je op ‘Share’ tikt, zal je dan een pop-up krijgen. “Je staat op het punt om dit artikel te delen, zonder dat je dit hebt geopend”. Facebook schrijft erbij dat het delen van artikelen zonder deze te hebben gelezen mogelijk zorgt dat je belangrijke feiten mist. Je krijgt vervolgens de keuze om het artikel te openen, of het alsnog direct te delen, schrijft TheVerge.

Uiteraard kan Facebook -voor zover we weten- niet zien of je ogen inderdaad over alle zinnen van een artikel zijn gegleden, maar het weet wel of je een artikel op zijn minst hebt aangetikt of -geklikt voordat je deze inhoud met anderen deelt. In de oorlog tegen nepnieuws is het een goed idee dat Facebook je even laat bedenken of die kop wel echt de lading goed dekt. Sowieso is het verstandig om op zijn minst te kijken wat er achter zo’n link zit: misschien bevat een artikel totaal niet de inhoud die je zou verwachten.