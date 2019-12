Geen Messenger meer zonder Facebook account

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor Messenger zonder een Facebook account. Voorheen konden gebruikers Messenger of Messenger Lite accounts aanmaken door middel van hun telefoonnummer te gebruiken als verificatie, maar vanaf nu is een inlog middels Facebook een vereiste.

Proces vereenvoudigen

Volgens een woordvoerder van Facebook zul je als je nieuw bent bij Messenger merken dat je een Facebook account nodig hebt om te chatten met vrienden en verbindingen te sluiten. Facebook geeft aan dat de grote meerderheid toch al inlogt via Facebook en dat ze het proces hierdoor willen vereenvoudigen.

De nieuwe manier van verificatie is de afgelopen dagen uitgerold. Sommige gebruikers van Messenger, zonder Facebook account, zeggen dat de overgang niet bepaald soepel verloopt. Hoewel Facebook zegt dat er voor huidige gebruikers niks zal veranderen, klaagden verschillenden gebruikers via Reddit dat ze niet meer konden inloggen en een foutmelding te zien kregen. Facebook heeft hier nog niet op gereageerd.

Alles samenvoegen

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Facebook van plan zou zijn om één grote chat-app te creëren, waar het de populaire apps zoals WhatsApp, Instagram en Messenger wil samenvoegen. Hiermee zou je via WhatsApp berichten kunnen sturen naar gebruikers van Messenger en vice versa. Momenteel heeft het bedrijf nog geen concrete plannen aangekondigd, maar deze zouden begin 2020 afgerond moeten zijn.

Messenger is een onderdeel van Facebook, maar is als berichtendienst ook beschikbaar als aparte app voor iOS en Android. Het bedrijf kocht WhatsApp in 2014 voor 19 miljard dollar en Instagram in 2012 voor 1 miljard dollar. Het bedrijf heeft niets gezegd over eventuele veranderingen bij het inloggen van WhatsApp en Instagram.