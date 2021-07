​Filters gebruiken in Google Meet: eindelijk kan het

Het opmerkelijke dat je wel in de app al een filter kunt toepassen waarmee je achtergrond wordt vervaagd, maar we zien nog niet de mogelijkheid om ‘filters’ te kiezen. Wel zijn er allerlei verschillende effecten te vinden, zoals palmbomen of vuurwerk achter je, maar filters waarmee je jezelf in een kat kunt veranderen of een krokodil, die komen wij nog niet tegen.

Videocall als een krokodil

Wel komt dat eraan, zoals Google aangeeft. Het gaat dan om de consumentenversie van de app, dus niet de zakelijke variant. Hiermee wordt het mogelijk om jezelf te veranderen in een bloem, een astronaut of zelfs een kwal. Het lijkt vooralsnog niet te gaan om beautyfilters, dus geen extra dikke wimpers of egalere gezichten. Het lijkt puur voor de fun te zijn, want de krokodil is bijvoorbeeld heel cartoonesk.

Eerder deze week schreven we al over Facebook Portal, dat nu een filter heeft toegevoegd waarmee je jezelf in een soort Harry Potter-kopie kunt veranderen. Deze optie in Google Meet is ook een soort augmented reality: je ziet nog wel je eigen woonkamer in de achtergrond, maar alleen jouw hoofd verandert in dat van een grappig beest. We hopen de optie snel te zien op onze telefoons, want we willen graag ontdekken welke opties er allemaal zijn.