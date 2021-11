​Ergernissen op Instagram? Schud je telefoon door elkaar

Het gaat hierbij dus niet om het rapporteren van content die niet door de beugel kan, maar puur de app die niet lekker werkt. Een tijdje werkte bijvoorbeeld de donkere modus niet helemaal goed op alle telefoons, waardoor teksten soms helemaal niet werden geladen (of niet zichtbaar waren, omdat ze in zwart op zwart werden weergegeven). Ook komt het regelmatig voor dat je iets plaatst en dat er een zwart vlak te zien is in plaats van je foto, ook dat is iets dat je door schudden kunt rapporteren.

CEO Adam Mosseri (bekend van zijn uitspraak dat social media net als auto's zijn en er dus soms mensen sterven ) kondigde aan dat je er lekker op los kunt ‘rage shaken’. Kortom, je telefoon goed vastgrijpen en er even flink mee schudden. Dat helpt je hopelijk een beetje van je ergernis kwijt te raken, maar bovenal helpt het je datgeen waardoor je je zo voelt een halt toe te roepen. Als je je telefoon zo schudt wanneer de app niet goed werkt, dan komt er een pop-up met Did something go wrong? (ging er iets mis?) in beeld. Je kunt vervolgens aangeven wat er niet goed werkt.

Instagram-app

Nu zal Instagram daar waarschijnlijk niet direct actie op ondernemen, maar rapporteren is altijd een goed idee. Ook kun je hierbij aangeven hoe je je voelde bij de fout in de app, waarna Instagram op basis van die emoties prioriteiten geeft aan bepaalde problemen, zo zegt Mosseri. Is het niet altijd frustrerend als een app technisch niet lekker werkt? Hoe dan ook, het is een grappige nieuwe manier om iets verder vrij simpels uit te voeren. Het is wel jammer dat het op dit moment alleen op iOS beschikbaar is en mogelijk nog niet in Nederland.

Instagram heeft daarnaast aangekondigd dat het ein-de-lijk mogelijk wordt om een foto uit een serie te verwijderen. Heb je in je timeline een mooi carrousel gebouwd met bijvoorbeeld 8 foto’s van je hond, maar is er op één foto een vieze sok in beeld? Geen probleem, die kun je straks gewoon verwijderen zonder dat meteen de hele productie is verdwenen en je alles weer opnieuw moet gaan plaatsen.