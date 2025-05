‘Draai je telefoon’: waarom er meer horizontale content op Instagram staat

Je ziet het steeds vaker: de melding dat je vooral je scherm even moet draaien, want de verticaal gerichte video’s van TikTok en Instagram zijn voor sommige videomakers toch niet altijd ideaal. Koen Dulfer en Eelco Kingma van influencer marketingbedrijf #spon denken dat het vooral een kwestie is van welk platform je gebruikt. “Op Instagram en TikTok werkt nu eenmaal een verticale video beter, terwijl horizontaal echt past bij YouTube.”

Horizontale content

Vroeger waren video’s eigenlijk altijd horizontaal en was het idee dat het verticaal zou worden maar gek: dat was echter voordat we smartphones kregen, die je met hun handige lange schermen prima kunnen voorzien van verticale video’s. Verticale video’s hebben hun plek wat dat betreft zeker verdiend. “Je ziet dat horizontaal ook meer bij langere videoformaten passen, terwijl verticaal juist bij Reels, TikToks en Shorts populair is, omdat de inhoud ook veel korter is. Zit je een half uur in de trein, dan kijk je eerder iets horizontaal, zoals Netflix of YouTube. Sta je vijf minuten op de bus te wachten, dan ga je eerder even voor Instagram Reels of TikTok, de meer snackable content van een minuut of 3.”

Instagram en TikTok staan bekend om hun korte video’s, maar zelf willen ze de kijker liever langer geboeid houden. “Ze willen graag meer langere content, dat zie je ook terug binnen de beloningssystemen: je wordt beter beloond als je langere video’s maakt. Het is de vraag of dat werkt op het verticaal georiënteerde Instagram en TikTok. Langere content die verticaal gekeken wordt werkt niet zo goed. Dan zie je dat mensen langere video’s gaan opknippen in meerdere delen en dat is heel irritant. Plus, mensen gaan dan toch weer snel naar YouTube waar ze het aan een stuk kunnen kijken.”