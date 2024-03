Deze week viral: vriendelijke voetballers en verwarde pup

Deze week hebben we natuurlijk heel veel 1-aprilgrappen viral zien gaan, maar daar besteden we morgen apart aandacht aan in ons 1-april-artikel. Deze week viral gaat ditmaal om andere dingen, waaronder sympathieke sporters en meer. Brian Brobbey laat een wens uitkomen Brian Brobbey is niet alleen een goede voetballer bij Ajax, hij is ook een goede gast: zo liet hij de wens van Sem uitkomen, die ernstig ziek is. Een ontmoeting, een shirt, kaartjes voor de wedstrijd, en het mooiste: een knuffel.

Nog meer vriendelijke voetballers De kinderen die altijd met de voetballers mee het veld op mogen lopen, die zijn natuurlijk helemaal in hun nopjes. In de spotlight, met hun idool. Maar als het dan gaat regenen, wat dan? Wanneer ze van de voetballers van Miami en New York Red Bulls de jassen aankrijgen, zie je ze een beetje glunderen.

Deze Korean BBQ is extra pittig Je zal maar een appeltje te schillen hebben met je ex en net een nieuw restaurant openen. Het is best tof om te zien dat de eigenaar van dit nieuwe Korean BBQ-restaurant een gigantische vlag ophing met daarop de tekst: "Hey Sophia, je maakt het uit met me omdat ik arm was. Nu heb ik geld om een Korean BBQ-restaurant te openen: heb je nu spijt?" Heel ballsy (via Reddit).

Ontslag in de techwereld Je denkt er niet dagelijks aan, maar ook als je eindelijk je droomjob hebt gescoord weet je maar nooit wanneer het ophoudt. Het overkwam deze vrouw die in de tech werkt: ontslag. Ze filmde het en ging daarmee volledig viral.

10-jarige wint het van schaaklegende Magnus Carlsen Op Chess.com deed een 10-jarig jochie mee aan een wedstrijd tegen niemand minder dan Magnus Carlsen, schaaklegende. En hij versloeg hem zowaar. Pijnlijk voor Carlsen, geweldig voor Faustino Oro, het kleine mannetje die duidelijk een nogal bijzonder brein heeft.

Así fue la reacción de Faustino Oro al ganarle una partida de ajedrez a Magnus Carlsen, el N°1 del ranking y campeón del mundo en ajedrez.pic.twitter.com/RDWYznH935 — VarskySports (@VarskySports) March 25, 2024

Actuali-tijd Kelscruss op TikTok is een bijzondere vrouw, want wat zij doet is iets dat niet veel mensen durven: het oude met het nieuwe verenigen. Jonge mensen lezen geen kranten, maar kijken TikTok. Dus besloot deze jonge vrouw de krant voor te lezen op TikTok, en er ook wat van haar eigen context bij te geven. Het wordt gewaardeerd, sommige video's zijn meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Hond snapt waterbak niet Deze hond is duidelijk niet klaar voor 1 april, want hij kan het echte leven al niet aan. Een schattige video laat zien dat hij zijn waterbak met botprint aanziet voor een echt bot, en dus ook niet helemaal begrijpt waarom hij het nou niet kan pakken. Enorm aandoenlijk.